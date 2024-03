Hraničný priechod v Trstenej zablokujú protestujúci poľskí farmári

Trstená 14. marca (TASR) - Protestujúci poľskí poľnohospodári v piatok (15. 3.) zablokujú hraničný priechod Chyžné - Trstená. Upozornila na to vo štvrtok žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Dodala, že protest poľských poľnohospodárov proti nekontrolovanému prílevu obilia z Ukrajiny do Európskej únie je plánovaný od 10.00 h do odvolania. "Zúčastnia sa na ňom aj poľnohospodárske traktory a osobné vozidlá, ktoré pôjdu po štátnej ceste E 77 smerom na hraničný priechod. Upozorňujeme preto verejnosť, aby svoju prípadnú cestu týmto smerom zvážila a využila iné trasy," uviedla policajná hovorkyňa.