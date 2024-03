Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod čakajú obmedzenia

Vyšné Nemecké 18. marca (TASR) - Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici bude obmedzená prevádzka. Obmedzenie sa týka nákladnej dopravy a naplánované je od utorka do štvrtka (19. - 21. 3.). Ako TASR informovala hovorkyňa colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová, plánovaná je pravidelná údržba a kontrola cestných nápravových váh.



Hovorkyňa spresnila, že od 19. do 21. marca sú každodenné prerušenia plánované od 8.00 do 18.00 h. Počas uvedených časových úsekov bude na priechode prerušená prevádzka prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením.



"Vodičov nákladných automobilov pri prechode štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službukonajúcich príslušníkov finančnej správy a Policajného zboru," dodala Nimrichterová.