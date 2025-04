Hraničným priechodom v Makove nebude možné voziť zvieratá

Praha 7. apríla (TASR) - Hraničným priechodom Bílá-Bumbálka – Makov nebude od utorka možné prevážať zvieratá, živočíšne produkty a krmivá, otvorený však zostane pre vozidlá, ktoré prepravujú akýkoľvek iný tovar. V pondelok to oznámila česká Štátna veterinárna správa (SVS), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česko minulý týždeň rozhodlo, že zvieratá, živočíšne produkty a krmivá bude možné zo Slovenska prevážať len cez päť hraničných priechodov vrátane priechodu Bílá-Bumbálka – Makov. Cez ten to však už nebude možné, pretože pre značný sklon cesty tam nie je možné umiestniť vane s dezinfekčným prostriedkom a dezinfekčné rámy.



"Vzhľadom na technické obmedzenia neumožňujúce vykonávať dezinfekciu vozidiel v požadovanom rozsahu nebude priechod Bílá-Bumbálka – Makov naďalej určený vozidlám na prepravu veterinárne kontrolovaných komodít. Využiť ho budú môcť prepravcovia akéhokoľvek iného tovaru, podobne ako to je na priechode Hodonín – Holíč," spresnil hovorca SVS Petr Vorlíček. Pre nákladné autá, ktoré prevážajú veterinárne kontrolovaný tovar, sú určené tri namiesto doterajších štyroch priechodov, a to Lanžhot – Brodské, Starý Hrozenkov – Drietoma a Mosty u Jablunkova – Svrčinovec.



Sprísnené kontroly na hraniciach oznámil český minister poľnohospodárstva Marek Výborný minulý týždeň vo štvrtok. Nákladné autá smerujúce do ČR vždy skontroluje pracovník SVS a podľa výsledku tejto kontroly následne vozidlo prejde tromi možnými spôsobmi dekontaminácie. Väčšina z nich prechádza po rohožiach s dezinfekčným roztokom, ktoré sú umiestnené aj na ostatných priechodoch. Tie vozidlá, ktoré SVS označí ako rizikové, prejdú dezinfekčnou vaňou a najrizikovejšie dekontaminačnou linkou.



Podľa stanice ČT24 na hraničnom priechode Lanžhot – Brodské v pondelok fungovala len jedna dekontaminačná vaňa, pretože na druhej sa vyskytli technické problémy.



Zavedené opatrenia spôsobili na hraniciach rozsiahle kolóny. Na priechode pri Lanžhote v smere zo SR kolóna podľa polície dosiahla asi 12 kilometrov a vodiči v nej čakali aj viac než dve hodiny.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)