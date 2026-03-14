Hravá galéria priblíži umelecké výstavy i rôzne výtvarné techniky
Autor TASR
Nitra 14. marca (TASR) - V Nitrianskej galérii sa v marci začal prvý cyklus podujatia Hravá galéria. Ako informovali organizátori, jeho jednotlivé podujatia potrvajú do júna. Druhý cyklus sa začne v septembri a potrvá do novembra.
Hravá galéria ponúka vzdelávacie programy k aktuálnym výstavám v Nitrianskej galérii pre deti z materských škôl a žiakov prvých až štvrtých ročníkov základných škôl. „Zamerané sú na rozvíjanie kritického myslenia, kreativity a sociálnych zručností hravým spôsobom,“ priblížili organizátori.
V rámci cyklu si deti pozrú výstavy v galérii a následne si samy vyskúšajú tvorbu napríklad v grafickej dielni. Vyskúšajú si aj historickú fotografickú techniku kyanotypiu. „Z modelovacej hmoty si môžu vytvoriť bytosť aj s jej vlastným príbehom. Pomocou akvarelových farieb si tiež vyskúšajú tvoriť rôzne farebné vzory,“ doplnila galéria.
