Hrboľ na cyklochodníku pri Piešťanoch zapríčinil dve nehody

Piešťany 27. júna (TASR) - Na cyklochodníku z Piešťan smerom na Hornú Stredu zaevidovala polícia počas víkendu dve nehody. Dôvodom v oboch prípadoch bola nerovnosť, informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Prvý na hrboľ nabehol v sobotu (25. 6.) doobeda 67-ročný cyklista. Pri jazde si vypuklinu v strede cyklotrasy nevšimol, s kolesom na ňu nabehol a nešťastne spadol. S vážnym úrazom hlavy ho prevážali záchranári do piešťanskej nemocnice," uviedla.



V nedeľu (26. 6.) na tom istom mieste dokumentovali ďalšiu nehodu, keď 41-ročný cyklista chcel predchádzať v smere jazdy 53-ročnú cyklistku. Prešiel do stredu cyklotrasy, kde už nestihol zareagovať na nerovnosť, stratil stabilitu a dostal sa do kolíznej situácie s predchádzanou cyklistkou. "So svojím bicyklom dopadol na staršiu žene. Tá si pri páde na zem zranila zápästie. Muž bol s drobným odreninami jednorazovo ošetrený. Obaja cyklisti mali dychové skúšky na alkohol negatívne," doplnila Linkešová.



Obe dopravné nehody sú naďalej v štádiu policajného objasňovania. Hovorkyňa uviedla, že za zjazdnosť cesty na cyklochodníku je zodpovedný správca komunikácia. Cyklista je však povinný sa na jazdu plne sústrediť a v prípade, že nie je cestička pre cyklistov zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. "Zároveň dávame do pozornosti, že nedostatky na cestách, rôzne výmole, nerovnosti môžu aj občania nahlásiť priamo správcovi komunikácie," doplnila Linkešová.



Úsek z Piešťan do Hornej Stredy v dĺžke 3,5 kilometra v hodnote takmer 500.000 eur vybudoval Trnavský samosprávny kraj za nenávratný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu z finančných prostriedkov Európskej únie. Funguje od polovice mája tohto roka.