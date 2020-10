Hrčka: Čas, ktorý vláda stanovila na plošné testovanie, je šibeničný

Bratislava 19. októbra (TASR) - Čas, ktorý si vláda SR stanovila na plošné testovanie, je šibeničný. Tvrdí to starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorá je počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť. Poukazuje pritom na februárové voľby do Národnej rady SR, kde samosprávy mali na prípravu vyše pol roka.



"V takej veľkej samospráve, na počet obyvateľov, ako je Petržalka, je čas na prípravu plošných, respektíve celoslovenských aktivít naozaj dôležitý. Keď budeme predpokladať, že počet okrskov pre plošné testovanie sa bude rovnať volebným okrskom, tak ich tu máme až 96," upozornil na sociálnej sieti starosta. Samospráva v takomto prípade bude podľa neho musieť v spolupráci so štátom zabezpečiť všetky platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR tak, aby v najbližší pracovný deň bola zabezpečená riadna výučba detí na základných školách.



Hrčka poukázal tiež na pondelkové slová prezidentky SR Zuzany Čaputovej, že bude dobre poznať stav príprav testovania zo strany štátu. Hrčka bude taktiež žiadať štát, aby potvrdil, že plošné testovanie sa uskutoční s minimálnymi zdravotnými rizikami. "Mrzí ma preto, že samosprávy ako prirodzený partner neboli informované v dostatočnom predstihu. To však nemení nič na tom, že budeme v Petržalke vláde plne súčinní," podotkol starosta.



Vláda v nedeľu (18. 10.) poverila Ozbrojené sily (OS) SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov OS SR. Pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Nasadení majú byť všetci disponibilní vojaci, policajti a hasiči.