Hrčka: Električky po novej trati v tomto roku nebudú riadne premávať

Bratislava 30. mája (TASR) - Električky po novej trati v bratislavskej Petržalke podľa jej starostu Jána Hrčku v tomto roku ešte nezačnú riadne premávať, maximálne to bude v testovacom režime. Bude však spokojný, ak by sa to stihlo v máji či júni 2025. Uviedol to pre TASR s tým, že intenzita prác na výstavbe trate sa v poslednom čase zvýšila.



"Verím, že v takom tempe zotrvá aspoň do konca roka a že neprídu ďalšie nepredvídané komplikácie, či už finančné alebo technické," skonštatoval Hrčka. Nemyslí si však, že v polovici decembra sa bude dať regulárne voziť v električke s normálnym grafikonom. "To si myslím, že sa nestihne," poznamenal Hrčka. Ak sa to podľa neho stihne na jar budúceho roka, bude to "stále v pohode".



V súvislosti s výstavbou sa starosta viac obáva rozdielu vo financiách, ktoré bude musieť hlavné mesto zaplatiť z vlastných zdrojov. Podľa neho sa v súčasnosti hovorí o sume 15 až 20 miliónoch eur. Ak by sa sumy potvrdili, prípadne sa v celom procese ešte navýšia, môže to byť podľa starostu vážny problém. "Ak sa nepodarí nájsť projekty, ktoré by to vykryli, môže to výrazne zamávať s rozpočtom. A to hovorím o súčasných sumách," podotkol Hrčka.



Mesto Bratislava koncom marca oznámilo, že po rokovaniach sa zhotoviteľ stavby zaviazal odovzdať novú električkovú trať do 15. decembra 2024. Do tohto dátumu má dodať aj všetku dokumentáciu potrebnú na schválenie predbežného užívania trate. Do augusta 2025 má zároveň dobudovať zvyšné stavebné objekty, ktoré nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky, napríklad premostenie Kutlíkovej ulice.



S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.