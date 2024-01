Hrčka: Ak mesto nevie garantovať termín pri električke, je to problém

Bratislava 19. januára (TASR) - Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka považuje za problém, ak hlavné mesto nevie garantovať termín ukončenia projektu električkovej trate, s čím súvisí aj termín spustenia električky do prevádzky. Uviedol to pre TASR a zároveň poukázal, že ide o najväčšiu investíciu v histórii Bratislavy za približne 100 miliónov eur. Nepozdáva sa mu ani, že práce na stavbe stoja podľa vlastných zistení mestskej časti už mesiac.



"Termíny ukončenia projektu električkovej trate komunikované hlavným mestom sú od začiatku prehnane optimistické. A nesedia s tým, čo vidím reálne v teréne a čo mi jednoduché prepočty ukazujú," skonštatoval Hrčka. Ak nastali komplikácie, chce poznať, čo sa stalo a ako mesto problém rieši. Pripomína, že projekt prináša obyvateľom a návštevníkom mestskej časti aj viaceré dopravné obmedzenia a "z Petržalky je jedno veľké stavenisko".



Keďže pravidelné zverejňovanie informácií o počte strojov a ľudí pracujúcich na predĺžení trate by bolo podľa magistrátu pre hlavné mesto časovo náročné, mestská časť na to zamestnala jedného pracovníka, ktorý situáciu denne eviduje. "Údaje z posledných kontrol hovoria o tom, že stavba už mesiac stojí. Rozumiem, že boli sviatky, ale mesiac je dlhá doba," odkazuje Hrčka s tým, že vyvíjať tlak i hľadať alternatívne riešenia musí v prvom rade hlavné mesto ako zhotoviteľ a poberateľ nenávratného finančného príspevku.



Magistrát pre TASR tento týždeň uviedol, že v súčasnosti nevie garantovať konkrétny termín dokončenia električkovej trate v Petržalke, v úseku Janíkov dvor - Jungmannova. Najmä po skúsenostiach a udalostiach z minulosti, ktoré mali zásadný dosah na realizáciu projektu. Tvrdí však, že robí všetko pre to, aby bola hotová čo najskôr. Spomalenie, miestami utlmenie stavených prác na niektorých úsekoch v posledných týždňoch odôvodňuje aj poveternostnými podmienkami, keďže nie všetky práce sa vzhľadom na technologický postup dajú vykonávať v daždi či v mraze.



S výstavbou trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Podľa harmonogramu prác má byť trať vybudovaná do konca septembra 2024. Hrčka či šéf mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler v uplynulých mesiacoch vyhlásili, že to podľa nich bude až v roku 2025.