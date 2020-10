Hrčka: Materiál do Petržalky dorazil, zdravotníkov garantovať nevieme

Bratislava 30. októbra (TASR) – Bratislavská mestská časť Petržalka, obec s najväčším počtom odberných miest (96) na Slovensku, dostala materiál na celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Na sociálnej sieti to oznámil petržalský starosta Ján Hrčka s tým, že ak nič nebude chýbať, v sobotu (31. 10.) ráno by mali byť všetky miesta materiálovo vybavené.



Hrčka však podotýka, že počet zdravotníkov v odberových miestach nevie nikto garantovať. "Vraj by sme mali vedieť otvoriť všetkých 31 lokalít a takmer všetky odberné miesta. Problémom môže byť dostatočný počet zdravotníkov na celý deň či oba dni. Uvidíme," skonštatoval starosta.



V Petržalke, počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti, bude 96 odberných miest v 31 lokalitách. "Väčšina odberných miest bude zriadená v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, v stredných a cirkevných školách. Testovať sa bude v exteriéri aj interiéri, pričom v interiéri sa bude realizovať iba samotný odber," informovala samospráva.



Najviac exteriérových odberných miest sa bude nachádzať na dostihovej dráhe (12), najviac interiérových na Ekonomickej univerzite (6). Obyvatelia sa budú môcť prísť otestovať aj autom k obchodnému centru Danubia, kde budú zriadené štyri odberné miesta. K dispozícii budú aj odberné miesta, ktoré budú bezbariérové.