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Hrčka oznámil kandidatúru pod značkou strany Krajina
Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka oficiálne ohlásil opätovnú kandidatúru na tento post.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka oficiálne ohlásil opätovnú kandidatúru na tento post. Do jesenných volieb ide tentoraz pod značkou strany Krajina (bývalé Jablko Lucie Ďuriš Nicholsonovej), avšak do nej nevstupuje. Rovnako ako nominanti tejto strany, nie ako jej členovia, idú do volieb i viacerí kandidáti na miestnych (35), mestských (10) a krajských (9) poslancov. Hrčka to oznámil na utorňajšej tlačovej konferencii. O mandát šéfa Petržalky sa uchádza štvrtýkrát.
„Dôvod je ten, aby si ľudia vedeli mňa, ako aj ľudí, s ktorými kandidujem, spojiť pod jednu značku. Zákon neumožňuje v komunálnych voľbách inak spojiť ľudí pod jednu značku ako pod značku politickej strany alebo koalície. Moje ambície sú čisto komunálne, orientované na Petržalku a Petržalčanov,“ skonštatoval Hrčka.
Podotkol, že nebol členom politickej strany, do žiadnej nevstupuje a nemá ambíciu nejakú zakladať. Strán je podľa neho na Slovensku dosť a zakladať politickú stranu pre komunálne voľby považuje za neefektívne. Komunálne voľby podľa neho nie sú o stranách, ale o ľuďoch a ich bežných problémoch a riešeniach. Je však dobré mať „zastrešenie normálnej“ strany. Prezentovať sa tak môžu ľudia, ktorí pre komunity reálne aj niečo robia. Cieľom je postaviť veľkú a silnú alternatívu bez „zbytočného balastu a konfliktov z veľkej politiky.“
Medzi kľúčové priority jeho tímu patrí päť oblastí. Jednou z nich je zdravý životný štýl seniorov, keďže Slovensko vrátane Petržalky starne. Nemá ísť však len o podporu aktivít a projektov Klubovne aktívnych seniorov, denných centier či spolupráce s Univerzitou tretieho veku. Nevyhnutnosťou bude aj ďalšie rozširovanie sociálnych služieb vrátane nových pobytových zariadení či terénnej opatrovateľskej služby.
Správa a údržba vecí verejných má byť naďalej vo vlastnej réžii. Platí to aj pre nehnuteľnosti mestskej časti, ako sú športové haly, bazény či školské areály. Zasadzovať sa chcú tiež za funkčné parkovanie a dopravu, a to „nielen na papieri“. Cieľom napríklad je, aby Petržalka zostala jednou parkovacou zónou, pokračovať chcú v hľadaní efektívnych riešení na zvýšenie parkovacích kapacít. Pozornosť chcú venovať aj rozvoju alternatívnych foriem dopravy i budovaniu nových trás pre peších a cyklistov.
Pozornosť chcú naďalej venovať aj športu. Sústrediť sa chcú nielen na opravy vonkajších športovísk ako asfaltové multifunkčné ihriská či workoutové zóny, ale v pláne je aj dobudovanie mobilných športových hál pre viacero športov a klubov - basketbal, florbal, hádzaná či atletika. Nemenej dôležitou prioritou je verejný priestor a jeho zlepšovanie, najmä v dvoch oblastiach. Prvou je postupná revitalizácia vnútroblokov, druhou ďalšie zveľaďovanie verejných lokalít ako Veľký Draždiak, okolie Ovsištského lesíka, petržalskej hrádze či Chorvátskeho ramena. Pozornosť má byť venovaná aj dokončeniu veľkej opravy chodníkov.
„Povedzme, že my už na niektorých z tých prioritách reálne štyri roky a viac robíme. Dali sme priorít päť, ale, samozrejme, to neznamená, že to je jediná vec. Budeme robiť aj kopu iných vecí,“ poznamenal Hrčka.
Kandidátom vyjadril podporu aj predseda strany Krajina Ivan Lacho. „Som rád, že práve strana Krajina spája ľudí, ktorí už niečo dokázali a chcú ďalej pracovať pre svoje mesto,“ uviedol Lacho.
Okrem Hrčku ohlásil kandidatúru na post starostu petržalský miestny a bratislavský mestský poslanec Daniel Klimovský (Tím Bratislava, PS, SaS a Demokrati), ktorý nahradil pôvodnú kandidátku, viceprimátorku Bratislavy pre dopravu a petržalskú miestnu poslankyňu Tatianu Kratochvílovú.
„Dôvod je ten, aby si ľudia vedeli mňa, ako aj ľudí, s ktorými kandidujem, spojiť pod jednu značku. Zákon neumožňuje v komunálnych voľbách inak spojiť ľudí pod jednu značku ako pod značku politickej strany alebo koalície. Moje ambície sú čisto komunálne, orientované na Petržalku a Petržalčanov,“ skonštatoval Hrčka.
Podotkol, že nebol členom politickej strany, do žiadnej nevstupuje a nemá ambíciu nejakú zakladať. Strán je podľa neho na Slovensku dosť a zakladať politickú stranu pre komunálne voľby považuje za neefektívne. Komunálne voľby podľa neho nie sú o stranách, ale o ľuďoch a ich bežných problémoch a riešeniach. Je však dobré mať „zastrešenie normálnej“ strany. Prezentovať sa tak môžu ľudia, ktorí pre komunity reálne aj niečo robia. Cieľom je postaviť veľkú a silnú alternatívu bez „zbytočného balastu a konfliktov z veľkej politiky.“
Medzi kľúčové priority jeho tímu patrí päť oblastí. Jednou z nich je zdravý životný štýl seniorov, keďže Slovensko vrátane Petržalky starne. Nemá ísť však len o podporu aktivít a projektov Klubovne aktívnych seniorov, denných centier či spolupráce s Univerzitou tretieho veku. Nevyhnutnosťou bude aj ďalšie rozširovanie sociálnych služieb vrátane nových pobytových zariadení či terénnej opatrovateľskej služby.
Správa a údržba vecí verejných má byť naďalej vo vlastnej réžii. Platí to aj pre nehnuteľnosti mestskej časti, ako sú športové haly, bazény či školské areály. Zasadzovať sa chcú tiež za funkčné parkovanie a dopravu, a to „nielen na papieri“. Cieľom napríklad je, aby Petržalka zostala jednou parkovacou zónou, pokračovať chcú v hľadaní efektívnych riešení na zvýšenie parkovacích kapacít. Pozornosť chcú venovať aj rozvoju alternatívnych foriem dopravy i budovaniu nových trás pre peších a cyklistov.
Pozornosť chcú naďalej venovať aj športu. Sústrediť sa chcú nielen na opravy vonkajších športovísk ako asfaltové multifunkčné ihriská či workoutové zóny, ale v pláne je aj dobudovanie mobilných športových hál pre viacero športov a klubov - basketbal, florbal, hádzaná či atletika. Nemenej dôležitou prioritou je verejný priestor a jeho zlepšovanie, najmä v dvoch oblastiach. Prvou je postupná revitalizácia vnútroblokov, druhou ďalšie zveľaďovanie verejných lokalít ako Veľký Draždiak, okolie Ovsištského lesíka, petržalskej hrádze či Chorvátskeho ramena. Pozornosť má byť venovaná aj dokončeniu veľkej opravy chodníkov.
„Povedzme, že my už na niektorých z tých prioritách reálne štyri roky a viac robíme. Dali sme priorít päť, ale, samozrejme, to neznamená, že to je jediná vec. Budeme robiť aj kopu iných vecí,“ poznamenal Hrčka.
Kandidátom vyjadril podporu aj predseda strany Krajina Ivan Lacho. „Som rád, že práve strana Krajina spája ľudí, ktorí už niečo dokázali a chcú ďalej pracovať pre svoje mesto,“ uviedol Lacho.
Okrem Hrčku ohlásil kandidatúru na post starostu petržalský miestny a bratislavský mestský poslanec Daniel Klimovský (Tím Bratislava, PS, SaS a Demokrati), ktorý nahradil pôvodnú kandidátku, viceprimátorku Bratislavy pre dopravu a petržalskú miestnu poslankyňu Tatianu Kratochvílovú.