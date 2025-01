Hrčka: Skúšobná jazda električky nie je na oslavu, keď má projekt sklz

Bratislava 29. januára (TASR) - Pri jednej skúšobnej jazde električky po novej radiále v bratislavskej Petržalke nie je podľa petržalského starostu Jána Hrčku čo oslavovať. Uznáva a víta síce, že mestský dopravný projekt sa v poslednom období pohol výrazne vpred, zároveň však pripomína, že je viac ako rok v omeškaní. Nepozdávajú sa mu ani niektoré dopravné obmedzenia, dĺžku niektorých nepovažuje za adekvátnu. Uviedol pre TASR. Prvá skúšobná električka prešla po novej trati vlani v decembri.



"Je super, že sme sa pohli ďalej a sme bližšie k tomu, aby električky začali na trase riadne premávať. Na druhej strane je už teraz jasné, že projekt je viac ako rok v sklze a jedna skúšobná jazda nie je na otváranie šampanského a vyskakovanie, ako dobre to robíme," skonštatoval Hrčka pripomenúc pôvodné avízo hlavného mesta ako investora, že všetky stavebné práce budú ukončené ku koncu roka 2023. Pritom ani v decembri 2024 sa tak nestalo, na čo niektorí z poslancov upozorňovali už skôr.



Starosta uznáva, že niektoré veci býva často náročné posudzovať "zvonku", teda zmluvy, stretnutia alebo na čo investor tlačí. Avšak aj z pozície pozorovateľa sa podľa neho dá posúdiť, že ak by stavebné práce napredovali rovnakým tempom skôr, ako v niektorých mesiacoch roka 2024, napríklad aj práce v sobotu večer, čo nebolo bežné niekedy ani cez pracovnú dobu, projekt mohol byť dávno dokončený. Je podľa neho zjavné, že pod hrozbou pokút a možnej straty eurofondov hlavné mesto zabralo a snažilo sa cieľ naplniť. Bol by rád, keby vedelo takto na dodávateľov tlačiť aj naďalej.



"Všetci chceme, aby sme sa konečne mohli prepravovať električkou a nežili sme na stavenisku," poznamenal Hrčka, podľa ktorého je reálne, aby bol celý projekt ukončený v auguste, ako sa k tomu zhotoviteľ zaviazal. Podmienkou však podľa starostu je, aby opäť neprišlo niečo nepredvídané alebo aby nemal dodávateľ znova problémy.



Starosta zároveň kritizuje aj niektoré dopravné obmedzenia spojené s výstavbou, kedy sú mnohé ulice uzatvorené mesiace a v rovnakom čase. Sťažnosti obyvateľov eviduje najmä v lete, aj pre prašnosť. Najnovšie sa kriticky vyjadril k veľkej uzávere Kutlíkovej ulice ako jednej z najdôležitejších dopravných tepien. Avizovaná dĺžky uzávery nie je podľa neho adekvátna. "Po skúsenostiach magistrát radšej dáva najpesimistickejšie scenáre, aby ich dodržal. V minulosti už boli prekládky, ktoré mali trvať tri mesiace a trvali rok a tri mesiace," podotkol Hrčka.



Po tom, ako vlani v decembri, po viac ako troch rokoch od začiatku výstavby radiály v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, prešla po trati prvá skúšobná električka, majú nasledovať dokončovacie práce na nástupiskách a priľahlých objektoch i povoľovacie procesy. Spustenie plnej prevádzky električky je naplánované na jar. Úplné dokončenie projektu má byť do konca letných prázdnin. Dovtedy majú byť dobudované zvyšné stavebné objekty, ktoré nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky.