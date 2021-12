Hrčka: Ťažké úlohy z vlaňajška nás dobre pripravili na výzvy roku 2021

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ťažká úloha súvisiaca s minuloročným celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19, ktorú sme napriek šibeničným termínom a nedostatočnej informovanosti zo strany štátnych inštitúcií zvládli bravúrne, nás pripravila na zvládnutie ďalších výziev v tomto roku. Napriek neľahkej situácii sa zároveň podarili aj viaceré projekty. Na margo končiaceho sa roka 2021 to pre TASR povedal starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka.



"Nový koronavírus náš život síce do istej miery obmedzuje, nemôže však naše fungovanie zastaviť úplne. Teší ma, že napriek neľahkej situácii sa mestskej časti podarilo v prospech jej obyvateľov zrealizovať viaceré projekty, ktoré patrili medzi najdôležitejšie priority," skonštatoval Hrčka.



Za jeden z najväčších, hoci neplánovaných úspechov, považuje zriadenie mobilného odberného miesta (MOM) Hrobákova, najväčšieho svojho druhu na Slovensku. Za šesť mesiacov v ňom otestovali takmer 395.000 ľudí, medzi nimi aj z iných mestských častí či obcí. Proces testovania zefektívnil najmä nápad zavedenia čítačiek dokladov a možnosť dostať výsledok testu do SMS správy. Inšpiráciu nachádzali aj iné samosprávy.



Vyzdvihol tiež postupné zvyšovanie kapacít v niektorých mestských školách, najmä rekonštrukciou ich nevyužívaných priestorov. Od septembra sa takto podarilo sprevádzkovať šesť nových tried, čím bolo možné prijať o ďalších 166 detí viac. Podľa pôvodného plánu mala byť zároveň k septembru otvorená aj v poradí 25. škôlka s kapacitou 84 detí, spustenie prevádzky sa pre pandémiu posunulo na január 2022.



Starosta podotkol, že sú aj projekty, ktoré sa v tomto roku nepodarili. "Čo sa týka brzdených projektov, išlo najmä o časové sklzy pri dodávkach materiálov na rekonštrukcie," poznamenal Hrčka. Pripomenul, že pretrvávajúcou pandémiou utrpela aj oblasť kultúry a športu. Mnohé miestne organizácie boli nútené svoju prevádzku pozastaviť, zmeniť formáty podujatí alebo ich úplne zrušiť.



Jednou z jeho najdôležitejších priorít na budúci rok bude pokračovanie vo vytváraní nových miest pre škôlkarov vo verejných materských školách. "Ambíciou je dosiahnuť, aby od septembra 2022 boli prijaté všetky deti staršie ako tri roky," uviedol Hrčka. Výzvou bude pre mestskú časť aj téma parkovania, najmä jasné a vecné komunikovanie pravidiel po spustení celomestskej parkovacej politiky v réžii magistrátu. Rok 2022 sa bude podľa starostu niesť aj v znamení predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky pod hlavičkou hlavného mesta.



"Obyvateľom aj návštevníkom Petržalky prajem najmä veľkú dávku trpezlivosti a tolerancie. Pevne verím, že budúci rok bude lepší ako súčasný a že ho odštartujeme v plnej sile a hlavne zdraví, lebo to má v týchto časoch, ako sa ukázalo, najväčšiu hodnotu," dodal Hrčka.