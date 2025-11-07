< sekcia Regióny
HRDINOVIA: Policajti záchránili život imobilnému mužovi
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 7. novembra (TASR) - Príslušníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši zachránili v piatok ráno život imobilnému mužovi, ktorý zostal uväznený vo svojom byte s pretekajúcou vodou. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová.
„Centrála mestskej polície prijala v piatok o 7.27 h telefonické hlásenie od obyvateľky, že ju vytápa sused, ktorý sa neozýva, a má obavy, či sa mu niečo nestalo,“ uviedla Nemcová. Hliadka okamžite vyrazila na miesto, kde sa potvrdilo, že v byte tečie voda a muž na opakované klopanie nereaguje.
Priblížila, že po chvíli sa muž policajtom cez dvere ozval a slabým hlasom prosil o pomoc. Mestskí policajti spolu s technikom otvorili byt a našli v ňom na zemi ležať imobilného muža v zlom psychickom aj fyzickom stave, ktorý mal problém s rečou a bol dezorientovaný. Následne privolali záchranárov, ktorí ho previezli do nemocnice.
„Vďaka obetavej susedke a duchaprítomnosti našich mestských policajtov sa podarilo zachrániť ľudský život a zabrániť rozsiahlym škodám,“ dodal primátor mesta Ján Blcháč, ktorý ocenil profesionálny prístup a nasadenie policajtov.
