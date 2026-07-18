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Hrdinovia Vlakovej patroly sa predstavia na podujatí v Ružomberku

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Na snímke prvé vlakové súpravy Panter financované z plánu obnovy, ktoré boli v utorok 3. júna 2025 uvedené do prevádzky jazdou zo stanice v Trnave do Kútov. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Na stanici Zápalkáreň sa s nimi deti budú môcť stretnúť, odfotografovať a hravou formou spoznať prácu rušňovodiča, vlakvedúcej, špecialistky predaja a mechanika.

Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Hrdinovia Vlakovej patroly Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa v sobotu predstavia na podujatí Leto s Korýtkom v Ružomberku. Na stanici Zápalkáreň sa s nimi deti budú môcť stretnúť, odfotografovať a hravou formou spoznať prácu rušňovodiča, vlakvedúcej, špecialistky predaja a mechanika. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.

Deti a ich rodičia sa budú môcť s hrdinami Vlakovej patroly stretnúť od 13.00 do 17.00 h po príjazde historického vlaku Korýtko zo železničnej stanice Ružomberok do stanice Zápalkáreň. Podujatie ponúkne rodinám príležitosť spojiť výlet, jazdu historickým vláčikom a spoločný čas v príjemnom prostredí.

Pripravená bude možnosť spoločného fotografovania, pričom hrdinovia patroly rozdajú deťom drobné darčeky. Vlakovú patrolu tvoria štyria hrdinovia, ktorí predstavujú železničiarske povolania: Zoro - rušňovodič, Stanka - vlakvedúca, Simona - špecialistka predaja a Kamil - mechanik. Deti ich môžu stretnúť nielen v detských kupé vlakov ZSSK, prostredníctvom QR kódov a na webe Vlakovej patroly, ale aj na letných rodinných podujatiach po celom Slovensku. Zoznam podujatí s Vlakovou patrolou je na webe Vlaková patrola | Patrola naživo.
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