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Hrdinovia Vlakovej patroly ZSSK budú súčasťou akcie Leto s Korýtkom
Deti a ich rodičia sa budú môcť s hrdinami Vlakovej patroly stretnúť od 13.00 do 17.00 h po príjazde historického vlaku Korýtko zo železničnej stanice Ružomberok do stanice Zápalkáreň.
Autor TASR
Ružomberok 15. júla (TASR) - Hrdinovia Vlakovej patroly Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa v sobotu 18. júla predstavia na podujatí Leto s Korýtkom v Ružomberku. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, na stanici Zápalkáreň sa s nimi deti budú môcť stretnúť, odfotografovať a hravou formou spoznať prácu rušňovodiča, vlakvedúcej, špecialistky predaja a mechanika.
Deti a ich rodičia sa budú môcť s hrdinami Vlakovej patroly stretnúť od 13.00 do 17.00 h po príjazde historického vlaku Korýtko zo železničnej stanice Ružomberok do stanice Zápalkáreň. „Podujatie ponúkne rodinám príležitosť spojiť výlet, jazdu historickým vláčikom a spoločný čas v príjemnom prostredí. Pripravená bude možnosť spoločného fotografovania, pričom hrdinovia patroly rozdajú deťom drobné darčeky,“ uviedol Baček.
Projekt Vlakovej patroly podľa jeho slov v deťoch prirodzene rozvíja vzťah k cestovaniu vlakom. „Práve prvé cesty vlakom a spoločné rodinné zážitky môžu byť začiatkom dlhodobého záujmu o svet vlakov, železnice aj o profesie, ktoré s tým súvisia,“ dodal Baček.
Deti a ich rodičia sa budú môcť s hrdinami Vlakovej patroly stretnúť od 13.00 do 17.00 h po príjazde historického vlaku Korýtko zo železničnej stanice Ružomberok do stanice Zápalkáreň. „Podujatie ponúkne rodinám príležitosť spojiť výlet, jazdu historickým vláčikom a spoločný čas v príjemnom prostredí. Pripravená bude možnosť spoločného fotografovania, pričom hrdinovia patroly rozdajú deťom drobné darčeky,“ uviedol Baček.
Projekt Vlakovej patroly podľa jeho slov v deťoch prirodzene rozvíja vzťah k cestovaniu vlakom. „Práve prvé cesty vlakom a spoločné rodinné zážitky môžu byť začiatkom dlhodobého záujmu o svet vlakov, železnice aj o profesie, ktoré s tým súvisia,“ dodal Baček.