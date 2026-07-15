Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Regióny

Hrdinovia Vlakovej patroly ZSSK budú súčasťou akcie Leto s Korýtkom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Deti a ich rodičia sa budú môcť s hrdinami Vlakovej patroly stretnúť od 13.00 do 17.00 h po príjazde historického vlaku Korýtko zo železničnej stanice Ružomberok do stanice Zápalkáreň.

Autor TASR
Ružomberok 15. júla (TASR) - Hrdinovia Vlakovej patroly Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa v sobotu 18. júla predstavia na podujatí Leto s Korýtkom v Ružomberku. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, na stanici Zápalkáreň sa s nimi deti budú môcť stretnúť, odfotografovať a hravou formou spoznať prácu rušňovodiča, vlakvedúcej, špecialistky predaja a mechanika.

Deti a ich rodičia sa budú môcť s hrdinami Vlakovej patroly stretnúť od 13.00 do 17.00 h po príjazde historického vlaku Korýtko zo železničnej stanice Ružomberok do stanice Zápalkáreň. „Podujatie ponúkne rodinám príležitosť spojiť výlet, jazdu historickým vláčikom a spoločný čas v príjemnom prostredí. Pripravená bude možnosť spoločného fotografovania, pričom hrdinovia patroly rozdajú deťom drobné darčeky,“ uviedol Baček.

Projekt Vlakovej patroly podľa jeho slov v deťoch prirodzene rozvíja vzťah k cestovaniu vlakom. „Práve prvé cesty vlakom a spoločné rodinné zážitky môžu byť začiatkom dlhodobého záujmu o svet vlakov, železnice aj o profesie, ktoré s tým súvisia,“ dodal Baček.
.

Neprehliadnite

Program semifinále MS v stredu 15. júla

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník

Union zdravotná poisťovňa a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných