HRDINSKÝ ČIN ICH STÁL ŽIVOT: Dvaja chlapci sa utopili v rieke
Do pátrania boli okrem policajtov nasadení hasiči, dobrovoľní hasiči, hasičský čln, sonarová technika aj dron s termovíziou z riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície.
Autor TASR
Michalovce 5. apríla (TASR) - V obci Oborín v okrese Michalovce zomreli v nedeľu pri tragickej udalosti dvaja chlapci. Ako informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v rieke Laborec boli nájdené dve osoby bez známok života.
„Podľa doterajších informácií vošiel do vody jeden z maloletých chlapcov a začal sa topiť. Na pomoc mu do vody vošli ďalší dvaja chlapci, ktorým sa ho podarilo dostať na breh. Zachránili svojho kamaráta, no sami sa už na breh dostať nedokázali. Dobrý skutok pre druhého ich stál to najcennejšie - ich život,“ uvádza polícia.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Do pátrania boli okrem policajtov nasadení hasiči, dobrovoľní hasiči, hasičský čln, sonarová technika aj dron s termovíziou z riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície.
„Krátko pred 16.30 h boli v rieke Laborec nájdené dve osoby bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonanie pitvy. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ informuje polícia s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu a z úcty k pozostalým nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
