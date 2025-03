HRDINSKÝ ČIN: Policajti zachránili život mužovi, ktorý havaroval

Horná Poruba 29. marca (TASR) - Hliadka okresného dopravného inšpektorátu z Trenčína zachránila počas výkonu svojej služby život vodičovi, ktorý havaroval so svojím autom v Hornej Porube (okres Ilava). Trenčianska krajská polícia o tom v sobotu informovala na sociálnej sieti.



Počas služby policajti spozorovali havarované vozidlo mimo cesty a muža, ktorý sa snažil privolať pomoc. Po príchode na miesto zistili, že vo vozidle je zakliesnený vodič, ktorý nejavil známky vedomia, a z auta sa šíril dym.



„Policajti teleskopickým obuškom rozbili zadné okná, aby sa dostali do vozidla, ktoré bolo stále uzamknuté. Otvorili predné dvere a vyslobodili muža z auta. Poskytli mu prvú pomoc a udržiavali ho pri vedomí až do príchodu záchranárov. Zabezpečili miesto nehody a asistovali pri pristátí záchranárskeho vrtuľníka,“ priblížila polícia.



Skonštatovala, že vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu policajtov sa tak podarilo zachrániť ľudský život.