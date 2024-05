Hrhov chce zrekonštruovať budovu základnej školy

Hrhov 16. mája (TASR) - Obec Hrhov v okrese Rožňava chce zrekonštruovať budovu tunajšej základnej školy (ZŠ), cieľom samosprávy je znížiť energetickú náročnosť objektu. Náklady na prevádzku školy sú pre obec vysoké, od budúceho školského roka sa tak žiaci budú učiť v priestoroch škôlky. Pre TASR to uviedol starosta obce Norbert Danko.



Základná škola v Hrhove sa nachádza na južnom okraji obce v dvojpodlažnej budove. "Počas covidových rokov nám tak stúpli náklady na energie, že sme sa rozhodli školu dočasne presťahovať," priblížil starosta. Ako dodal, náklady na prevádzku školy predstavujú asi 40.000 eur ročne, čo je pre rozpočet obce s približne 1000 obyvateľmi priveľa.



Žiaci základnej školy v Hrhove sa budú od budúceho školského roka dočasne vzdelávať v miestnej škôlke. Budovu školy chce samospráva zrekonštruovať, práce by zahŕňali zateplenie fasády a strechy či výmenu okien. Náklady na zníženie energetickej náročnosti objektu samospráva odhaduje na vyše 340.000 eur, v rámci projektu sa uchádza o dotáciu z Environmentálneho fondu.



"Chceme tú školu zachrániť. Je to jediná škola v okolí, kde sa vyučuje v slovenskom aj v maďarskom jazyku," vysvetlil Danko. Ako dodal, škola má v súčasnosti dve triedy, po rekonštrukcii budovy by mohla vzdelávať približne 80 detí. Obec sa chce uchádzať aj o financie na interiérové úpravy či opravu školskej kanalizácie, ktorá je už v havarijnom stave.