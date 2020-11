Hriňová aj napriek pandémii pripravuje v období adventu kultúrne akcie

Hriňová 26. novembra (TASR) – Aj napriek pandémii nového koronavírusu pripravuje mesto Hriňová v Detvianskom okrese v adventnom období kultúrne akcie. Pre TASR to uviedol primátor Stanislav Horník.



„V mestskom kultúrnom stredisku otvárame v piatok 4. decembra o 10.00 h už tradičnú výstavu perníkov Medovníkové mesto. Zapájajú sa do nej detské kolektívy našich materských a základných škôl, ale aj klub základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska,“ dodal.



Pri dodržaní všetkých hygienických opatrení pripravujú k sviatku Mikuláša divadelné predstavenie s názvom Vianočná Perina. „Uskutoční sa v utorok 8. decembra od 15.00 h taktiež v mestskom kultúrnom stredisku,“ poznamenal primátor s tým, že na námestí v Hriňovej už inštalujú Betlehem s drevenými sochami a veľký adventný veniec. „V týchto dňoch pracujeme na príprave a zdobení vianočných stromčekov na Podpolianskom námestí, pred farským kostolom, pri mestskom úrade a na sídlisku Lúčna,“ zhrnul.



Ako doplnil, samospráva sleduje najnovšie opatrenia úradu verejného zdravotníctva. „Na vianočné trhy spojené s kultúrnym programom to nevyzerá,“ zhodnotil. „Uvažovali sme aspoň o umiestnení niekoľkých stánkov pre trhovníkov, remeselných a lokálnych výrobcov a producentov, ktorí v tomto roku výrazne utrpeli finančné straty. Pohrávame sa s myšlienkou drive-in nákupu z auta,“ vysvetlil.



Na vítanie nového roka mesto už viac ako desaťročie ohňostroj neobjednáva. „Nezdá sa nám to ako efektívne využitie verejných zdrojov a od ekológie a šetrnosti voči životnému prostrediu to má tiež ďaleko,“ ukončil Horník.