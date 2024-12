Hriňová bude hospodáriť s rozpočtom viac ako osem miliónov eur

Hriňová 29. decembra (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese plánuje budúci rok hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur. Rozpočet samospráva zostavovala v zložitej finančnej situácii, pristúpila tak k miernemu zvýšeniu poplatku za odvoz odpadu. Návrh rozpočtu na rok 2025 schválili poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ).



Vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová dodala, že rozpočet na nový rok je vyrovnaný. "V roku 2025 sa očakáva dosiahnutie príjmov v sume 8.320.987 eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií," objasnila s tým, že v rovnakej sume sú naplánované aj výdavky.



Kapitálové výdavky, ktoré sú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku mesta, predstavujú sumu 322.000 eur. Z toho 20.000 eur je na projektovú a územno-plánovaciu dokumentáciu, 2000 eur na mestský mobiliár a solárne osvetlenie. Podľa vedúcej za 100.000 eur naplánovali rekonštrukciu zdravotného strediska na Jarmočnej ulici. "Plánované je aj vybudovanie výťahu, aby sme zabezpečili bezbariérovosť budovy a dostupnosť lekárskych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím," spomenula.



Ako uviedla, 200.000 vyčlenilo MsZ na plánovanú rekonštrukciu miestnej komunikácie na Lúčnej ulici a pri mestskom úrade. "Kapitálové výdavky plánujeme financovať z úverových zdrojov, keďže očakávané rozpočtové príjmy pokrývajú len základné fungovanie mesta," priblížila.



Spomenula, že najväčšiu časť rozpočtu tvoria výdavky rozpočtových organizácií. Pre rok 2025 budú tieto organizácie hospodáriť so sumou 4.034.938 eur. "Druhou najväčšou položkou rozpočtu sú mzdy a odvody zamestnancov a výdavky na energie," doplnila Gombalová. Podotkla, že samospráva pre výpadok daňových príjmov bude v novom roku financovať len základnú činnosť mesta. "Na investície nie je priestor. Na plánované investície si Hriňová bude musieť zobrať úver," konštatovala s tým, že pri zostavovaní rozpočtu nemohli počítať s rozvojom mesta ani s projektmi.



Vedúca pripomenula, že miestne dane nezvyšovali, vyšší však bude poplatok za odpad. Bude to o očakávanú mieru inflácie o päť percent a navýšenie DPH o tri percentá. "Poplatok za odpad stúpne pre občana o tri eurá, zo súčasnej sumy 43 na osobu a rok na sumu 46 eur v roku 2025," ukončila.