< sekcia Regióny
Hriňová bude hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur
Vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová dodala, že rozpočet na nový rok je vyrovnaný.
Autor TASR
Hriňová 9. novembra (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese plánuje budúci rok hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur. Naplánovali v ňom len nevyhnutné výdavky na činnosť samosprávy a pokračujúce projekty. Rozpočet na rok 2026 schválili poslanci na jesennom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ).
Vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová dodala, že rozpočet na nový rok je vyrovnaný. Podľa nej Hriňová očakáva v roku 2026 príjmy na úrovni 8.688.503 eur. Budú to najmä príjmy z podielových daní (3.410.873 eur), bežné granty a transfery v sume (3.396.848 eur) a kapitálové transfery v sume (590.640 eur).
V rovnakej výške rozpočtovali aj výdavky. „Najväčší podiel majú výdavky rozpočtových organizácií v sume 3.608.488 eur,“ objasnila. Z kapitálových výdavkov to budú najmä zberný dvor v sume 690.640 eur. Z toho 590.640 eur bude financovanie z nenávratného finančného príspevku (NFP) na základe Zmluvy o poskytnutí NFP.
Samospráva chce pokračovať aj v rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov za 353.190 eur. „Z toho 200.000 eur bude prefinancovanie z úveru, ktorý mesto Hriňová príjme v najbližších dňoch,“ podotkla Gombalová. Suma 30.000 eur je na obstaranie územno-plánovacej dokumentácie a projektovej dokumentácie.
Vedúca ekonomického oddelenia uviedla, že najmä pre platnosť zákona o rozpočtovej zodpovednosti pristúpilo mesto Hriňová k schváleniu rozpočtu už na jeseň. Podľa nej tak mohli naplánovať aj čerpanie úverových prostriedkov (200.000 eur). Rovnako aj zapojenie prostriedkov rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie návratných zdrojov financovania (210.000 eur).
Poznamenala, že dotácie z rozpočtu mesta budú v roku 2026 poskytovať v rovnakej výške ako roky predtým. Znamená to, že naplánovali sumu 65.200 eur. Výšku miestnych daní a poplatkov v novom roku meniť nebudú.
Vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová dodala, že rozpočet na nový rok je vyrovnaný. Podľa nej Hriňová očakáva v roku 2026 príjmy na úrovni 8.688.503 eur. Budú to najmä príjmy z podielových daní (3.410.873 eur), bežné granty a transfery v sume (3.396.848 eur) a kapitálové transfery v sume (590.640 eur).
V rovnakej výške rozpočtovali aj výdavky. „Najväčší podiel majú výdavky rozpočtových organizácií v sume 3.608.488 eur,“ objasnila. Z kapitálových výdavkov to budú najmä zberný dvor v sume 690.640 eur. Z toho 590.640 eur bude financovanie z nenávratného finančného príspevku (NFP) na základe Zmluvy o poskytnutí NFP.
Samospráva chce pokračovať aj v rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov za 353.190 eur. „Z toho 200.000 eur bude prefinancovanie z úveru, ktorý mesto Hriňová príjme v najbližších dňoch,“ podotkla Gombalová. Suma 30.000 eur je na obstaranie územno-plánovacej dokumentácie a projektovej dokumentácie.
Vedúca ekonomického oddelenia uviedla, že najmä pre platnosť zákona o rozpočtovej zodpovednosti pristúpilo mesto Hriňová k schváleniu rozpočtu už na jeseň. Podľa nej tak mohli naplánovať aj čerpanie úverových prostriedkov (200.000 eur). Rovnako aj zapojenie prostriedkov rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie návratných zdrojov financovania (210.000 eur).
Poznamenala, že dotácie z rozpočtu mesta budú v roku 2026 poskytovať v rovnakej výške ako roky predtým. Znamená to, že naplánovali sumu 65.200 eur. Výšku miestnych daní a poplatkov v novom roku meniť nebudú.