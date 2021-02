Hriňová bude mať v sobotu dve odberové miesta, v nedeľu tri

Hriňová 12. februára (TASR) - Obyvatelia Hriňovej v Detvianskom okrese sa budú môcť dať otestovať na ochorenie COVID-19 aj počas nadchádzajúceho víkendu. V sobotu (13. 2.) budú k dispozícii dve odberové miesta a v nedeľu (14. 2.) tri. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.V sobotu môžu prísť občania do mestského kultúrneho strediska na Partizánskej ulici a aj na mobilné odberové miesto v budove futbalového štadióna. Testovacie miesta budú počas soboty otvorené od 8.00 h. V nedeľu budú k dispozícii tri odberové miesta. Obyvatelia môžu prísť opäť do mestského kultúrneho strediska na Partizánskej ulici a aj do budovy futbalového štadióna. Otvorené bude aj mobilné odberové miesto v Základnej škole s materskou školou v Krivci.Posledné odbery sa budú počas celého víkendu robiť 30 minút pred koncom testovania. O počte čakajúcich budú Hriňovčania informovaní na adrese odbernemiesta.sk/mesto/hrinova Permanentné mobilné odberové miesto v Základnej škole s materskou školou v Krivci môžu záujemcovia využívať aj mimo víkendového testovania. Prísť môžu počas celého týždňa od pondelka do piatka od 9.30 h do 18.00 h, posledný odber robia zdravotníci o 17.30 h. Mobilné odberové miesto v budove futbalového štadióna je tiež trvalé a funguje aj mimo víkendového testovania. Hriňovčania môžu prísť v utorok až v nedeľu od 9.00 h do 18.00 h. Ľudia si môžu miesto rezervovať, informácie sú na internetovej stránke Hriňovej.Mesto Hriňová po antigénovom testovaní na ochorenie COVID-19 počas víkendu 6. a 7. februára uviedlo, že výsledky potvrdili zhoršenie sa pandemickej situácie v meste.zhrnula samospráva s tým, že je to až trojnásobne vyššie číslo ako počas dvoch víkendov celoplošného skríningového testovania. Vtedy bola pozitivita 0,54 percenta a 0,64 percenta. Pre tieto okolnosti samospráva svoje materské, základné školy a ani základnú umeleckú školu od pondelka (8. 2.) neotvorila.