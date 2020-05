Hriňová čaká výpadky príjmov z podielových daní viac ako 292 000 eur

Hriňová 18. mája (TASR) – Výpadok príjmov z podielových daní vo výške viac ako 292 000 eur očakáva v tomto roku samospráva podpolianskeho mesta Hriňová. "Všetko sú to však len odhady. O tom, s akým vysokým výpadkom sa budeme musieť vysporiadať, rozhodne to, kedy a s akými dôsledkami dôjde k opätovnému naštartovaniu ekonomiky," uviedol pre TASR primátor Stanislav Horník.



Nová situácia v súvislosti s novým koronavírusom si podľa neho vyžiadala prijatie zásadných úsporných opatrení, týkajúcich sa šetrenia na kapitálových aj bežných výdavkoch.



"V zmysle prijatých uznesení mestského zastupiteľstva sme sa rozhodli pozastaviť väčšinu plánovaných investičných akcií, okrem prebiehajúcej rekonštrukcie kúpaliska a projektov, ktoré sú kryté z už schválených grantov a dotácií, ako je výstavba prvej hriňovskej cyklotrasy, projekt multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v spolupráci so SZĽH Infra alebo výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily," vymenoval.



Časť finančných prostriedkov z kapitálového rozpočtu budú musieť ale nutne použiť na krytie bežných výdavkov.



Podľa primátora mesto bude šetriť aj v oblasti bežných výdavkov. Úsporné opatrenia sa dotknú prevádzky a údržby.



"Už koncom marca sme sa so zástupcami zamestnancov dohodli na znížení funkčných platov zamestnancov na 80 percent na nevyhnutné obdobie do ukončenia krízového stavu. Sme im nesmierne vďační za pochopenie a ústretový prístup," podotkol.



Toto opatrenie sa ale nevzťahuje na viac ako 20 opatrovateliek v prvej línii, vykonávajúcich terénnu opatrovateľskú službu pre odkázaných hriňovských seniorov.



"Keďže ako primátor nesiem zodpovednosť voči zamestnancom a občanom mesta, na poslednom zasadnutí zastupiteľstva som navrhol poslaneckému zboru zníženie môjho platu o 20 percent, na úroveň minimálneho zákonného platu primátora. Poslanci tento môj návrh schválili," doplnil Horník.



Podľa neho je tiež predpoklad, že časť plánovaných investičných akcií bude mesto musieť presunúť na neskôr. "Mestský rozpočet budeme priebežne vyhodnocovať. Obmedzenie by sa nemalo týkať prác na odstránenie havarijných stavov," pripomenul.



Mesto počíta s výrazným obmedzením plánovaných výdavkov na rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorých spravuje až 178 km. "Tempo odstraňovania investičného dlhu sa tak spomalí. Nie je to dobrá správa aj vzhľadom na fakt, že mesto spravuje toľko ciest, ako ktorékoľvek krajské mesto, no náš rozpočet predstavuje len päť percent z rozpočtu krajských samospráv. Nespravodlivosť, ktorá vzniká pri prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb výlučne podľa počtu obyvateľov, sa tak ešte viac prehĺbi," konštatoval.



Ako primátor upozornil, ukazuje sa, že bez pomoci štátu budú mestá a obce vedieť len s ťažkosťami financovať výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva. "Navyše, v dôsledku epidemiologických opatrení sa v tomto roku budeme musieť zaobísť bez významných verejných podujatí," poznamenal.



V súvislosti s opatreniami prijímanými na zamedzenie šírenia pandémie nového koronavírusu bude mesto reflektovať na žiadosti o odpustenie nájomného za nebytové priestory miestnym prevádzkovateľom za obdobie, kedy sa ich prevádzky nariadením štátu zatvorili.