Chodník v Hriňovej smerujúci od pošty na kruhový objazd obnovia

Hriňová 26. novembra (TASR) – Centrálny chodník na Partizánskej ulici od pošty smerom na kruhový objazd v Hriňovej v Detvianskom okrese obnovia. Pre TASR to uviedol primátor Stanislav Horník s tým, že s prácami by mohlo mesto začať na jar 2021.



Ako dodal, vlani samospráva obnovila chodník na Partizánskej ulici od autobusovej zastávky po mestský park, v tomto roku s opravami spomalili. Na otázku TASR, v akom stave sú mestské autobusové zastávky, primátor odpovedal, že údržbu potrebujú nielen tie na sídlisku, ale aj na hriňovských lazoch. „Tam sú zastávky z dreva, ktoré viac zapadajú do prírodného prostredia. Na sídlisku sú pôvodné, s modernejším dizajnom, k ich rekonštrukcii sa treba vracať každé tri roky,“ doplnil.



Na svojom území má Hriňová zriadené tri detské ihriská. Primátor povedal, že je to primeraný počet. Verejné detské ihrisko je na sídlisku Stred. „Je oplotené, o otváranie a zatváranie sa stará správca detského ihriska z radov dôchodcov. Nahlasuje nám poškodenia a prípadné poruchy a tento systém sa nám osvedčil,“ zhrnul s tým, že jedno menšie ihrisko je na Lúčnej ulici a jedno na starom sídlisku. Ostatné zariadenia a hracie prvky sú k dispozícii v troch predškolských zariadeniach.



Samospráva ešte v tomto roku podľa primátora odovzdá do prevádzky ďalšie dve nové stojiská pre kontajnery. „Zastrešené majú jednotný dizajn, kov, drevo a lexan. Je možné zamykať ich, vždy je však na občanoch, aký režim zariadia,“ poznamenal s tým, že to bude na sídlisku Stred, kde v minulosti uvažovali aj o osadení polopodzemných kontajnerov. „Dodnes očakávame vyhlásenie vhodných eurofondových výziev, prostredníctvom ktorých by sme mohli rozšíriť potrebnú infraštruktúru. Tento typ kontajnerov by sme vedeli využiť aj na hriňovských lazoch, čím by sme mohli v budúcnosti šetriť finančné prostriedky,“ vysvetlil a dodal, že čím väčšia by bola kapacita takýchto kontajnerov, tým by sa mohla znížiť frekvencia vývozu odpadu z roztratených usadlostí. „Ďalšou výhodou je, že vďaka zapusteniu by neboli takým lákadlom pre zver,“ vysvetlil.



Na otázku TASR, či je obstaranie tohto druhu kontajnerov v meste reálne, primátor odpovedal, že všetko závisí od toho, či bude prijatý národný reformný plán obnovy a či v najbližších rokoch budú vyhlásené eurofondové výzvy pre samosprávy na podobné druhy projektov. „Už v minulosti sme posudzovali ponuky viacerých dodávateľov,“ ukončil Horník.



Polopodzemný kontajner sa skladá z vonkajšieho sila v zemi a vnútorného vyberateľného kontajnera alebo vreca. Nadzemnú časť tvorí obklad z drevoplastu, veko kontajnera je odlíšené podľa zberaného odpadu. Kontajnery zaberajú len tretinu plochy, znižujú zápach z odpadu a sú zabezpečené proti vandalizmu.