Hriňová chce budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 6 miliónov eur

Hriňová 31. decembra (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako šesť miliónov eur. Návrh rozpočtu na rok 2023 schválili mestskí poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva. TASR to potvrdila vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová.



Pripomenula, že celkové príjmy mesta Hriňová aj s príjmami rozpočtových organizácií sú schválené v sume 6.486.957 eur. "Výdavky boli navrhnuté v rovnakej výške ako príjmy, mesto tak má schválený vyrovnaný rozpočet," spresnila.



Ako dodala, príjmy z podielových daní sú v sume 3.702.987 eur. Ostatné príjmy rozpočtovali na základe čerpania v roku 2022. Podľa jej slov však zohľadnili zmeny vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto upravuje sadzby miestnych daní zo stavieb, pozemkov a dane z bytov po viac ako desaťročí. V prípade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zapracovali zvýšenie pre očakávanú 15-percentnú infláciu. Po novom Hriňovčania zaplatia za smeti 39,02 eura mesačne, doteraz to bolo 33,60 eura.



Gombalová poznamenala, že vo výdavkoch schválili poslanci len základné fungovanie mesta a bežnú údržbu miestnych komunikácií. Súvisí to s očakávaným nárastom cien energií a aj pre zmeny v kolektívnej zmluve. V rámci nej podľa vedúcej platy zamestnancov mesta a rozpočtových organizácií v roku 2023 stúpnu. Od januára to bude o sedem percent a od septembra o ďalších desať percent. "Aktuálna situácia však nedovolila do rozpočtu zahrnúť žiadne investičné akcie," ukončila.