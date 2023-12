Hriňová chce budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako šesť mil. eur

Hriňová 30. decembra (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako šesť miliónov eur. Návrh rozpočtu na rok 2024 schválili mestskí poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva. TASR to potvrdila vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová.



Príjmy sú na základe októbrovej daňovej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v sume 3.687.437 eur. Ostatné daňové a nedaňové príjmy sú na úrovni čerpania roku 2023. "Celkové očakávané príjmy, vrátane príjmov rozpočtových organizácií, dosiahli sumu 6.984.457 eur," objasnila s tým, že celkové výdavky rozpočtu sú na rovnakej úrovni.



Ako ďalej uviedla, zostavenie rozpočtu bolo komplikované. "Do poslednej chvíle sme nevedeli, ako ho budeme zostavovať. Po schválení programového vyhlásenia vlády sme zverejnili klasický vyrovnaný rozpočet," spresnila. Keďže podľa daňovej prognózy v budúcom roku bude mať Hriňová menej financií ako v roku 2023, nebol v rozpočte priestor na investície a ani väčšie výdavky na údržbu a opravy. Naplánované sú len výdavky, ktoré sú na základe zmluvy z tohto roku. Sú to oprava amfiteátra na Podpolianskom námestí a riešenie havarijnej situácie strechy na materskej škole. Kapitálové výdavky pôjdu na obstaranie projektovej dokumentácie, územno-plánovacej dokumentácie a pasport miestnych komunikácií.



Gombalová zdôraznila, že kapitálové výdavky mohli rozpočtovať aj vďaka tomu, že v roku 2024 očakávajú kapitálový príjem v sume 164.860 eur. Bude to refundácia prostriedkov, ktoré išli v tomto roku na projekt modernizácie mestského kultúrneho strediska. Financovaný bol z Ministerstva kultúry SR v rámci výzvy Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.



Mesto od nového roka neupraví sadzbu miestnych daní, keďže ich zvyšovalo v tomto roku a upravovali ich po dlhšom období. "Poplatok za komunálny odpad bude vyšší o predpokladanú mieru inflácie, čo je približne desať percent. Pre občana to znamená nárast o štyri eurá za rok zo sumy 39 na 43 eur," ukončila.