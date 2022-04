Hriňovská základná škola prijala deväť žiakov z Ukrajiny, škôlka troch

Hriňová 12. apríla (TASR) – Hriňovskú základnú školu na Školskej ulici v Detvianskom okrese navštevuje deväť ukrajinských žiakov, ktorých rodiny ušli pred vojnou. Pre TASR to v utorok uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Ako dodal, do materskej školy na ulici Janka Kráľa prijali tri takéto deti. Pripomenul, že školy a materské školy v meste disponujú dostatočnými kapacitami. Týka sa to voľných miest pre deti z Hriňovej aj okolitých obcí. „Hriňovské školy navštevujú aj deti z obcí v okrese Brezno – Sihla, Lom nad Rimavicou a Drábsko,“ podotkol.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR usmernil všetky regionálne ÚVZ, aby pre mimoriadnu situáciu umožnili využívať aj iné priestory ako len oficiálne schválené zariadenia pre deti predškolského veku. Môžu to byť napríklad centrá voľného času, materské centrá, základné umelecké školy a podobne. Hriňová však podľa primátora v súčasnosti rozširovanie priestorov neplánuje. „Naopak, jedna z troch materských škôl hlási podstav. V minulom období sa v meste, našťastie, školské zariadenia nerušili,“ zdôraznil.



Poznamenal tiež, že v Hriňovej nepociťujú nápor ani na sociálne služby alebo ubytovanie. Aktuálne sa v meste usadilo 35 utečencov z miest Kramatorsk, Charkov a Dnipro. Ponúkli im tak ubytovanie u siedmich poskytovateľov, v miestnej spoločnosti a v súkromí. „V mestskej turistickej ubytovni našlo strechu nad hlavou 15 občanov z Ukrajiny. Ekonomicky aktívni postupne prijímajú ponuky miestnych zamestnávateľov,“ ukončil Horník.