Gazdovanie na Hriňovských lazoch bude tento rok v menšom rozsahu

Hriňová 6. júla (TASR) – Prezentácia tradičných poľnohospodárskych činností Gazdovanie na Hriňovských lazoch sa tento rok uskutoční na novom mieste a v menšom rozsahu. Pre TASR to potvrdil primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Ako dodal, podujatie bude v areáli kláštora na Raticovom vrchu nad Hriňovou v sobotu 21. augusta. Zmena miesta a aj rozsahu je podľa jeho slov pre súčasné epidemiologické podmienky. „Návštevnosť je limitovaná do 1000 ľudí, zmeníme tak lokalitu. Bude to také putovanie pre rodiny s deťmi, môžu si pozrieť prezentáciu tradičných hospodárskych a iných prác,“ zhrnul.



Gazdovanie na Hriňovských lazoch tradične organizujú v hriňovskej časti Slanec a súčasťou sú aj otvorené dvory domácich obyvateľov, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú. Atmosféra podujatia je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s Hriňovčanmi vo dvoroch alebo pri ukážkach hospodárskych prác. Prezentuje sa tradičný spôsob života na lazoch, ako aj poľnohospodárska činnosť, ktorá sa na podpolianskych lazoch zachovala do súčasnosti.



Návštevníci si môžu vyskúšať výrobu hlinených omietok a aj štiepanie drevených šindľov. Skúsiť si môžu aj výrobu slamenej strechy, kresanie hrád či dlabanie válova. K dispozícii býva aj oranie s volmi, žatva a mlátenie obilia cepmi a mláťačkou. Záujemcovia si tiež môžu vyskúšať vyberanie zemiakov, bielenie plátna, prácu remeselníkov či pečenie chleba a varenie šúľancov. Zoznámiť sa tak môžu s tradíciami, ľudovými zvykmi a obyčajami na Podpoľaní. Súčasťou dňa býva aj folklórny program na javisku.



Tohtoročné 10. tradičné poľnohospodárske činnosti spoja s 15. ročníkom festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou. Tie sú naplánované na nedeľu 22. augusta v areáli kláštora na Raticovom vrchu. V programe tradične vystupujú podpolianski rozkazovači, fujaristi a ľudové hudby.