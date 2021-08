Gazdovanie na hriňovských lazoch otvorila spanilá jazda traktorov

Hriňová 21. augusta (TASR) - Spanilá jazda traktorov Zetor otvorila v sobotu v hriňovskej časti Raticov vrch 10. ročník podujatia Gazdovanie na hriňovských lazoch. Podujatie s prezentáciou zvykov našich predkov sa koná po ročnej pauze zapríčinenej pandémiou, a to na novom mieste, ktoré ponúka návštevníkom panoramatické výhľady na Poľanu, miestne lazy a podhorskú krajinu.



"Dali sme na začiatku priestor našim poľnohospodárom a miestnym farmárom, aby predviedli stroje, ktoré sú typické pre obrábanie tunajšej pôdy. Dohromady sa tak v areáli zišlo 24 Zetorov," povedal pre TASR vedúci hriňovského kultúrneho strediska Martin Kliment.



Hlavnou témou gazdovania je tento rok žena a jej činnosti. "Máme tu napríklad bielenie a rosenie plátna, tkanie a ďalšie tradičné ženské práce, pre prezentáciu ktorých nám táto lokalita ponúkla zázemie," priblížil.



Návštevníci majú možnosť až do neskorých večerných hodín vidieť priamo na mieste aj vyrezávanie podpolianskych krížov, ktoré je pre túto časť Podpoľania typické.



Podľa primátora Hriňovej Stanislava Horníka nové miesto síce ponúka menší priestor, o to je však krajší a ľudia tak spoznajú aj také časti Hriňovej, ktoré by pri bežnej návšteve mesta nikdy neuvideli.



"Tento priestor je zároveň výhodný aj pre nás ako organizátorov, keďže na druhý deň sa tu koná aj festival Muziky pod Poľanou," dodal.