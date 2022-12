Hriňová je na zimu pripravená, má zásobu posypového materiálu a soli

Hriňová 9. decembra (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese má na zimu zásobu 1800 ton posypového materiálu a šesť ton cestárskej soli. TASR to potvrdila vedúca oddelenia služieb hriňovského mestského úradu Zuzana Tršová.



Pripomenula, že Hriňová má v rozľahlom a kopcovitom chotári v správe 178 kilometrov ciest a ďalšie kilometre chodníkov. Uvádza, že svojou rozlohou je piatym najrozľahlejším mestom v Slovenskej republike. "Napriek tomu sa nám darí drsnú podpoliansku zimu zvládať," podotkla.



Ako dodala, táto zima bude finančne náročnejšia aj pre zimnú údržbu pre nárast cien materiálu na posyp, pohonných hmôt a aj nárast miezd pracovníkov. Podľa nej údržba je organizovaná v nepretržitom 24-hodinovom režime vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov. "Zabezpečuje ju 16 pracovníkov v štyroch zmenách," zhrnula s tým, že je to aj osem pracovníkov na ručné čistenie úzkych chodníkov a zastávok autobusov. K dispozícii sú aj dva sypače Tatra s radlicou. Ďalej sú to Multicar s radlicou a sypačom, dva traktory, dva nakladače a ďalšia ľahká technika ako napríklad benzínová metla na zametanie.



Tršová poznamenala, že na hriňovských lazoch má mesto zabezpečené zhrnutie snehu jedenástimi traktormi s radlicou od desať zmluvných poskytovateľov. "Sú to ľudia, ktorí v daných lokalitách bývajú a vedia okamžite zareagovať," zdôraznila. Dispečing podľa jej slov funguje na oddelení služieb hriňovského mestského úradu, e-mailová adresa je sluzby1@hrinova.sk