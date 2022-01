Kúpalisko v Hriňovej je pre otužilcov otvorené dvakrát do týždňa

Hriňová 7. januára (TASR) – Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese je otvorené aj počas zimy, pre otužilcov je k dispozícii dvakrát do týždňa. Pre TASR to uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Ako dodal, záujemcovia sa môžu prísť kúpať v stredu a v nedeľu v čase od 17.00 do 18.00 h. „Doterajšie otužovania sa niesli v prijemnej atmosfére, zúčastnili sa na nich ľudia všetkých vekových kategórií. Priemerná návšteva na otužovaní je približne 20 osôb. Teplota vody sa pohybuje v závislosti od počasia medzi jedným až štyrmi stupňami Celzia,“ spomenul. „Pre všetkých sú k dispozícii vonkajšie priestory na prezliekanie a tiež teplý čaj, ktorý dopomáha k zahriatiu organizmu,“ zhrnul Horník.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť vlani 30. júna. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Prerábali ich vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. Od ukončenia prevádzky kúpaliska v roku 1999 ho už neotvorili. S prestavbou mesto začalo v auguste 2018.



Podľa Horníka celková návštevnosť počas vlaňajšieho leta bola 17.216 ľudí a najvyššia denná návšteva bola 1029 ľudí. Na dennom plávaní sa počas sezóny zúčastnilo 12.541 návštevníkov, na rannom 546 a večernom 4124. „Osvedčilo sa nám ranné plávanie, pre plavcov a aj neplavcov sme tiež organizovali začiatočnícke aj zdokonaľovacie kurzy plávania,“ ukončil.