Kúpalisku v Hriňovej horúčavy prajú, sezónu zatiaľ hodnotia pozitívne

Hriňová 1. augusta (TASR) - Letnému kúpalisku v Hriňovej v Detvianskom okrese vlny horúčav v uplynulých týždňoch priali. Jeho doterajšiu letnú sezónu hodnotia prevádzkovatelia pozitívne. Pre TASR to potvrdil riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Pripomenul, že priemerná denná návštevnosť je porovnateľná s tou z vlaňajšej sezóny. "Počas dvoch mesiacov prevádzky kúpaliska nás navštívilo bezmála 15.000 ľudí," podotkol. Dodal, že od začiatku augusta začínajú na kúpalisku s plaveckým kurzom pre začiatočníkov a aj menej pokročilých.



Letné kúpalisko v Hriňovej otvorilo tohtoročnú letnú sezónu 1. júna. Ceny vstupného oproti minulému letu upravili. "Reagovali sme tak na vývoj cien energií," vysvetlil Horník.



Podľa neho v letnej sezóne v roku 2022 pokračujú v aktivitách, ktoré využívali ľudia aj vlani. Sú to napríklad ranné a večerné plávanie, kurzy plávania i joga. Návštevníci tiež môžu využívať ihrisko na plážový volejbal.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Horník spomenul, že k 31. augustu 2021 bolo kúpalisko otvorené 59 dní, návštevnosť bola 17.047 ľudí a najvyššia denná návšteva 1029 ľudí. Na dennom plávaní sa počas sezóny zúčastnilo 12.503 návštevníkov, na rannom 546 a večernom 3993.