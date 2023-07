Kúpalisko v Hriňovej od otvorenia sezóny navštívilo vyše 5000 ľudí

Hriňová 14. júla (TASR) - Letná sezóna na kúpalisku v Hriňovej v Detvianskom okrese sa v porovnaní s minulým rokom rozbiehala pomalšie, čo priamo súvisí s počtom letných dní. Pre TASR to potvrdil riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Dodal, že horúcich dní je oproti minulému letu menej. Tohtoročnú letnú sezónu otvorili v oddychovom areáli 1. júna. Počas prvého mesiaca ho využívali najmä školy a predškolské zariadenia z celého regiónu Podpoľania. "Žiaci a učitelia mali počas júna v dopoludňajších hodinách vstup na kúpalisko za symbolické jedno euro," informoval. Podľa jeho slov začatím letných prázdnin sa však leto rozbehlo a to sa odzrkadlilo aj na početnej návštevnosti. "Od otvorenia letnej sezóny k nám zavítalo viac ako 5000 návštevníkov," zdôraznil.



Horník doplnil, že kúpalisko má za sebou prvý turnus letného kurzu plávania, ďalšie chcú v Hriňovej organizovať počas augusta. "Pre najmenších pripravujeme animačný program a pre dospelých napríklad precvičovanie jogy i pilatesu," podotkol. Konštatoval, že k oddychu si môžu návštevníci bezplatne požičať knihu alebo časopis z knižnice pri bazénoch. Spomenul tiež, že počas leta plánujú na kúpalisku večerné plávanie pri západe slnka s hudbou a občerstvením.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Horník vlani druhú letnú sezónu kúpaliska hodnotil pozitívne. "V roku 2022 naše kúpalisko navštívilo 20.000 ľudí," uzavrel.