Letné kúpalisko v Hriňovej chce skončiť sezónu 15. septembra

Hriňová 6. septembra (TASR) – Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese plánuje tohtoročnú sezónu ukončiť 15. septembra. Pre TASR to uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Ako ďalej pripomenul, otváracie hodiny kúpaliska sú od začiatku septembra do ukončenia letnej sezóny v čase od 16.00 do 18.00 h. Ranné plávanie, ktoré bývalo v lete, je od 1. septembra zrušené.



Horník spomenul, že k 31. augustu bolo kúpalisko otvorené 59 dní, návštevnosť bola 17.047 ľudí a najvyššia denná návšteva - 1029 ľudí. Na dennom plávaní sa počas sezóny zúčastnilo 12.503 návštevníkov, na rannom 546 a večernom 3993. Detské vstupné sa predalo 6350-krát, seniorské 816-krát a študentské 577-krát. Do areálu prišli aj držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutého, spolu to bolo 143 vstupov. Regionálna zľava bola uplatnená 4092-krát a rodinná 4821-krát. Ihrisko pre plážový volejbal si ľudia počas letných mesiacov požičali 56-krát.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Bazény prerábali vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. Od ukončenia prevádzky kúpaliska v roku 1999 ho už neotvorili. S prestavbou mesto začalo v auguste 2018. "Pôvodný stav kúpaliska bol veľmi nepriaznivý. Bazén zostal v dezolátnom stave, dno a steny boli popraskané, steny bazénov sa odtrhli. Ostatné vybavenie kúpaliska odniesli neželaní návštevníci areálu a o zvyšok sa postarala príroda," poznamenal primátor Hriňovej Stanislav Horník.