Letné kúpalisko v Hriňovej by mohlo návštevníkov privítať 1. júna

Hriňová 21. mája (TASR) – Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese plánuje tohtoročnú letnú sezónu otvoriť 1. júna. Pre TASR to potvrdil riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Ako ďalej uviedol, prípravy na sezónu pokračujú. "Kúpalisko otvárame na Deň detí. Všetky do 15 rokov budú mať vstup zdarma a bude pre nich pripravený animačný program plný pohybových aktivít," spomenul.



Pripomenul, že v rámci predsezónnej prípravy bolo treba kúpalisko skontrolovať. V rámci prác spojazdnili všetky časti bazénovej technológie a sociálnych zariadení. "Bazény už máme kompletne napustené vodou a v nepretržitom chode sú aj všetky čerpadlá a filtračné zariadenia," konštatoval s tým, že v areáli osadili plachty pre tienenie nad detským bazénom a v oddychovej zóne. "Pribudlo tiež mini detské ihrisko pre najmenších návštevníkov," dodal.



Podľa neho v letnej sezóne v roku 2022 plánujú pokračovať v aktivitách, ktoré využívali ľudia aj vlani. Sú to napríklad ranné a večerné plávanie, kurzy plávania, joga i zážitkové aktivity pod vedením animátorov. Návštevníci tiež môžu využívať ihrisko pre plážový volejbal.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť vlani 30. júna. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.



Horník spomenul, že k 31. augustu 2021 bolo kúpalisko otvorené 59 dní, návštevnosť bola 17.047 ľudí a najvyššia denná návšteva - 1029 ľudí. Na dennom plávaní sa počas sezóny zúčastnilo 12.503 návštevníkov, na rannom 546 a večernom 3993.