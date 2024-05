Letné kúpalisko v Hriňovej plánuje tohtoročnú sezónu otvoriť 1. júna

Hriňová 21. mája (TASR) - Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese plánuje tohtoročnú letnú sezónu otvoriť 1. júna. Pre TASR to uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Dodal, že od rána pre návštevníkov pripravujú animačný program, športové, logické a tímové aktivity. "Výška vstupného sa v porovnaní s minulou sezónou nemení," zdôraznil s tým, že do areálu kúpili nové slnečníky a ležadlá. Pribudla aj exteriérová sudová sauna, ktorú si môžu návštevníci prenajať.



Podľa neho priestor prešiel pravidelnou komplexnou údržbou, skontrolovali stav technologickej časti a dosadili zeleň. Počas letnej sezóny plánujú opäť sprievodné akcie. Sú to napríklad dva turnusy plaveckých kurzov, tri celodenné bazénové párty aj s večerným kúpaním i sobotné precvičovanie jogy a pilatesu. Súčasťou budú aj turnaj v plážovom volejbale a fit deň, počas ktorého budú workshopy zamerané na zdravý životný štýl. "Tradičné bude k dispozícii ranné plávanie v čase od 6.00 do 7.00 h a taktiež večerné plávanie v čase od 17.00 do 19.00 h vo vyhradených plaveckých dráhach," pripomenul.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Vlani počas 95 dní prevádzky navštívilo areál viac ako 16.000 návštevníkov, z ktorých bolo 25 percent domácich a 75 percent boli hostia.