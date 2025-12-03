< sekcia Regióny
Ľudia v Hriňovej opäť vytvorili Medovníkové mesto
Autor TASR
Hriňová 3. decembra (TASR) - Žiaci zo škôl, tamojší seniori i šikovní obyvatelia sa mohli opäť zapojiť do vianočnej výstavy Medovníkové mesto Hriňová. Upiecť mohli zmenšeniny známych mestských symbolov a stavieb vytvorených z medovníkov. Výstavu produktov otvoria v piatok 5. decembra o 10.00 h v mestskom kultúrnom stredisku.
Samospráva na svojej oficiálnej webstránke uvádza, že výstava bude pod Poľanou desiatykrát. Zapojiť sa mohol každý, od jednotlivcov, rodín, folklórnych súborov až po škôlkarov a deti z detského domova. Ich úlohou bolo upiecť a vyzdobiť ľubovoľnú časť Hriňovej alebo niečo, čo je pre tento región typické. Mohli to byť miestne kaplnky, kúpalisko, vodárenská nádrž, zvieratá i zobrazenie života a tradícií.
Autorkou projektu je rodáčka z Hriňovej, Vilma Babicová. Inšpiráciou bol pre ňu tzv. Pepperkakebyen, čiže perníkové mesto, ktoré má tradíciu v nórskom Bergene, kde 23 rokov žila. „Pepperkakebyen tam má niekoľkoročnú tradíciu a každoročná výstava je veľkolepou udalosťou,“ zhrnula.
Súčasťou vlaňajšej výstavy boli napríklad miestne kaplnky, medzinárodný detský folklórny festival Deti pod Poľanou, adventný kalendár i množstvo malých medovníkov. Žiaci zo základnej školy vyrobili minulý rok športovú halu Spartak Aréna Hriňová. Dospelý kolektív zas vytvoril známy kríž, ktorý víta ľudí na hriňovskej kruhovej križovatke.
Cieľom projektu je podľa mesta zmysluplne zapojiť deti do predvianočnej aktivity, aby pochopili podstatu vianočných sviatkov. Uvedomiť si tiež majú, že Vianoce nie sú len očakávaným časom darčekov, ale aj tvorivou prípravou na sviatky.
