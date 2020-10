Hriňová môže počítať s pomocou dobrovoľníkov, tvrdí primátor

Hriňová 21. októbra (TASR) – V súčasnosti sa ukazuje, že počas celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 môžeme počítať s dostatočnou podporou zamestnancov mesta i členov dobrovoľného hasičského zboru. Pre TASR to v stredu uviedol primátor mesta Hriňová v Detvianskom okrese Stanislav Horník. „Hlásia sa nám aj dobrovoľníci z radov obyvateľov,“ dodal.



Podľa neho si samospráva vybrala tri odberné miesta. Mohli by to byť mestské kultúrne stredisko, telocvičňa školy na Školskej ulici a vestibul hlavnej budovy Základnej školy s materskou školou Krivec. Miesta však ešte musí schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene.



Dobrovoľníkov, ktorí budú napríklad pomáhať s vypĺňaním formulárov, dokáže mesto zaplatiť zo svojho rozpočtu. „Pevne veríme, že po ukončení testovania budú obciam a mestám refundované mzdové náklady za všetkých administratívnych pracovníkov a pomocného personálu za šesť odberových dní,“ ukončil Horník.



Prvé kolo celoplošného testovania vláda naplánovala na posledné dva októbrové a prvý novembrový deň.



Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.