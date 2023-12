Na Vianoce sa pripravujú aj ľudia z domova dôchodcov v Hriňovej

Hriňová 20. decembra (TASR) - Skúškami vianočných kolied i zdobením stromčekov sa pripravujú na Vianoce klienti domova sociálnych služieb v Hriňovej v Detvianskom okrese. Pre TASR to uviedla vedúca sociálno-zdravotného úseku Eva Krpelánová.



Dodala, že k predvianočnej atmosfére prispievajú aj rodinné stretnutia a darčeky. "Všetky aktivity, ktoré v decembri organizujeme, sa nesú v duchu Vianoc," objasnila s tým, že v zariadení zdobia v tomto období výzdobou. Viaceré stromčeky zdobia ručne vyrobené srdiečka i háčkované predmety. Ľudia ich vyrábajú počas roka.



Poznamenala, že niekoľko týždňov pred Vianocami záujemcovia spolu so sociálnymi pracovníčkami precvičujú spev vianočných piesní. Dopĺňajú ho hrou na viaceré hudobné nástroje ako harmonika, gitara a triangel. "Nechýbajú ani ozembuchy, ktoré si vlastnoručne vyrobili špeciálne pre túto príležitosť," priblížila.



December je podľa Krpelánovej charakteristický návštevami žiakov základných škôl, ktorí robia seniorom program. "Vianočné prianie tento rok osobne priniesli aj žiaci a pani učiteľky zo Súkromnej spojenej školy v Detve," informovala s tým, že to bolo aj dopoludnie s heligónkou. Okrem toho dostali klienti aj škatule s darčekmi od darcov. "Ostatné, ktoré pripravili žiaci a ďalší dobrovoľníci, im odovzdáme 22. decembra," doplnila.



Podľa nej niektorí ľudia idú na sviatky k príbuzným, niektorí však radi zostávajú v zariadení. "Cítia sa v ňom ako doma a radi trávia sviatky s ostatnými obyvateľmi. Rodina ich môže prísť počas sviatkov kedykoľvek navštíviť," podotkla.



Na Štedrý deň príde k slávnostnej večeri riaditeľka domova dôchodcov. Počas sviatkov umožňujú obyvateľom zúčastniť sa aj na svätých omšiach v zariadení. Služby psychológov v predchádzajúcich rokoch nevyužívali. "Snažíme sa všetkým tieto chvíle spríjemniť pestrým programom, aby Vianoce prežili v radosti," povedala.



Nový rok začínajú v zariadení novoročnou schôdzou a vystúpením Troch kráľov. "Zamestnanci si zvyknú priniesť do služby koláče. Pustia vianočné koledy a spoločne si všetci zaspomínajú, ako trávili Vianoce a Nový rok kedysi," ukončila.