Po 22 rokoch je kúpalisko v Hriňovej sprístupnené obyvateľom

Hriňová 30. júna (TASR) – Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese je po 22 rokoch otvorené pre verejnosť. Pásku v stredu prestrihli deti z miestnej Materskej školy Janka Kráľa, ktorá sídli vedľa areálu kúpaliska. „Symbolicky je to generácia, pre ktorú sme toto zariadenie obnovili,“ povedal pre TASR primátor mesta Hriňová Stanislav Horník.



Ako dodal, kúpalisko je otvorené každý deň od 6.00 do 19.00 h s tým, že večerné kúpanie sa začína od 16.30 h. „Cenník je nastavený na celodenný vstup, pre ľudí z regiónu platí zľava. Tá platí aj na rodinné vstupné,“ pripomenul. Rovnako lacnejšie vstupy majú aj dôchodcovia a študenti. Pre návštevníkov letného areálu sú k dispozícii aj lehátka a ihrisko na plážový volejbal. „Aj napriek tomu, že výstavba a dokončovanie tohto diela boli počas ekonomickej reštrikcie, nabrali sme odvahu a ukončili túto investíciu, ktorá má potenciál. Verím, že naštartuje aj miestnu ekonomiku,“ zhrnul.



Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Bazény prerábali vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. Kapacitu kúpaliska projektovali na 636 ľudí. „Je určená ako štvornásobok kapacity vodnej plochy bazénov," doplnil primátor. Podľa neho celková cena za stavbu dosiahla 747.882 eur vrátane DPH. Na financovanie prestavby kúpaliska mesto využíva zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a investičný úver. Časť nákladov na výstavbu športovísk v areáli kúpaliska chce samospráva financovať zo zdrojov programu rozvoja vidieka.



Od ukončenia prevádzky kúpaliska v roku 1999 ho už neotvorili. S prestavbou mesto začalo v auguste v roku 2018. „Pôvodný stav kúpaliska bol veľmi nepriaznivý. Bazén zostal v dezolátnom stave, dno a steny boli popraskané, steny bazénov sa odtrhli. Ostatné vybavenie kúpaliska odniesli neželaní návštevníci areálu a o zvyšok sa postarala príroda," ukončil Horník.