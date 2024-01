Odchytové koterce so psami v Hriňovej prijali pre mráz opatrenia

Hriňová 16. januára (TASR) - Dobrovoľníci pri odchytových kotercoch so psami v Hriňovej v Detvianskom okrese prijali pre aktuálne mrazivé počasie viacero opatrení. TASR to v utorok potvrdila dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že záujemcovia si tiež môžu zobrať psy i kocúra do dočasnej starostlivosti.



Dodala, že súčasná situácia je náročná, snažia sa však robiť všetko, čo sa dá. Menších psov dávajú v prípade potreby na noc do vykurovacej bunky, ktorú majú k dispozícii. "Momentálne sú však v dočasnej opatere. Vo výbehu sú v súčasnosti veľké psy, majú drevitú vlnu, zateplené búdy, deky a plachty," spresnila. Dočasnú starostlivosť sa však počas mrazov zatiaľ nepodarilo nájsť pre kocúra, ktorý je v súčasnosti vo vykurovacej bunke.



Podľa nej je v týchto dňoch pre mrazy kritická situácia s vodou. "Zamrzne, takže ju musíme chodiť ku kotercom meniť aj viackrát do dňa," uviedla. Zvýšený príjem opustených psov po Vianociach hriňovské koterce zatiaľ nepocítili. "Príde to až v lete, keď všetky vianočné psy prídu do puberty a ľudia nebudú ich správanie zvládať," zhrnula.



Miesto pre túlavé a týrané psy je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Deky a plachty v súčasnosti zvieratá nepotrebujú. "Pred Vianocami nás síce vykradli, bolo to však iba krmivo, ktoré už máme v sklade," informovala. Záujemcovia, ktorí by si chceli zobrať psa alebo mačku do dočasnej starostlivosti, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu odchytovekotercehrinova1@gmail.com alebo na telefónne číslo +421 905 888 105.