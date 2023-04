Hriňová plánuje obnoviť športovú infraštruktúru v areáli svojej školy

Hriňová 24. apríla (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese plánuje obnoviť športovú infraštruktúru v areáli svojej školy. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná suma zákazky je 183.306 eur bez DPH.



Projekt rieši rekonštrukciu štyroch hlavných celkov, ktorými sú priestor na skok do diaľky, atletická dráha, multifunkčné a aj basketbalové ihrisko. Oznámenie informuje, že je to v areáli základnej školy s materskou školou na Školskej ulici v Hriňovej. Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a udržiavacie práce existujúcich exteriérových športových plôch a ihrísk. "Ich súčasný stav nedovoľuje kvalitne a bezpečne športovať, slúžiť na hru a aktívny oddych detí," vysvetľuje s tým, že je potrebný stavebný zásah pre opätovné využitie.



Ako oznámenie dodáva, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 9. mája. Kritériom na ich vyhodnotenie je cena. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z fondov Európskej únie.