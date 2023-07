Hriňová plánuje vybudovať šatne pri multifunkčnej športovej hale

Hriňová 25. júla (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese plánuje rozšíriť služby pre návštevníkov svojej multifunkčnej športovej haly s prekrytím. Vybudovať chce modulárne šatne, vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Odhadovaná suma zákazky je 69.000 eur bez DPH.



Jej predmetom je výroba a dodanie modulárnych šatní pre športovú plochu s prekrytím aj s vybraným príslušenstvom. Má to byť podľa dokumentácie vrátane správy o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia. "Stavebné práce spojené s prípravou podložia pre modulárne práce vykonáva verejný obstarávateľ samostatne," pripomína. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 6. augusta.



Multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením na vytvorenie ľadového povrchu je v priestoroch športového areálu vedľa obnoveného hriňovského kúpaliska. Športovisko v zimnom období slúži na zimné športy, v letnom období je na ňom možné prevádzkovať viacero športov. Samospráva uspela so žiadosťou na výstavbu multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci vyhlásenej výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja ešte v roku 2020.