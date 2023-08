Po chladnom období sa sezóna na kúpalisku v Hriňovej opäť rozbehla

Hriňová 23. augusta (TASR) - Letná sezóna na kúpalisku v Hriňovej v Detvianskom okrese nebude z hľadiska návštevnosti taká úspešná ako predchádzajúca. Priamo to súvisí s počtom letných dní. Pre TASR to uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Po chladných týždňoch sa však podľa jeho slov v uplynulých dňoch sezóna opäť rozbehla. "Minulý týždeň sme absolvovali druhý turnus letných plaveckých kurzov, ktoré sa opäť tešili veľkému záujmu," spomenul s tým, že v utorok (22. 8.) zas organizovali na kúpalisku letnú párty. Súčasťou bol celodenný program pre deti aj dospelých. Pripravené boli animačné, športové aktivity a otváracia doba bola predĺžená do 22.00 h. "Návštevníci si tak užili jedinečnú atmosféru večerného plávania s hudbou a občerstvením," objasnil.



Riaditeľ dodal, že 1. septembra budú už tradične organizovať turnaj v plážovom volejbale zmiešaných dvojíc. "Pripravujeme sa tiež na doplnenie služieb exteriérovou sudovou saunou. Je zo severského smreku, rozdelená na oddychovú a saunovú miestnosť," priblížil s tým, že je to ruská sauna. Návštevníci si v nej budú môcť priliať do odparovača vodu s esenciálnym olejom a užívať si účinky aromaterapie. Prenajímať ju budú ako celok, vstup bude povolený pre maximálne päť osôb a bude v nej úplné súkromie. "Už ju máme osadenú v areáli športových zariadení a momentálne pokračujú legislatívne úkony pre jej uvedenie do prevádzky," podotkol.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Horník vlani druhú letnú sezónu kúpaliska hodnotil pozitívne. "V roku 2022 naše kúpalisko navštívilo 20.000 ľudí," poznamenal.