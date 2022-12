Hriňová po viac ako desaťročí zvýši sadzby miestnych daní

Hriňová 22. decembra (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese zvýši sadzby miestnych daní. TASR to potvrdil primátor Stanislav Horník s tým, že v budúcom roku to zabezpečí základné funkcie mesta, jeho samosprávne povinnosti a kompetencie. Ako dodal, mesto upravuje sadzby miestnych daní zo stavieb, pozemkov a dane z bytov po viac ako desaťročí.



"Bude to na úroveň, ktorá sa približuje k zavedeným sadzbám v susedných samosprávach," podotkol. Podľa neho je to tým, že štát berie mestám a obciam významné finančné zdroje. "V prípade mesta Hriňová môže ísť až o 700.000 eur ročne a nie sú jasné podrobnosti kompenzačného mechanizmu," spresnil.



Primátor konštatoval, že po ôsmich rokoch sa museli v Hriňovej rozlúčiť s nulovou sadzbou dane z poľnohospodárskych pozemkov. "Upravené boli sadzby dane za užívanie verejného priestranstva, predaj na trhovisku, ambulantný predaj a dane z ubytovania," zdôraznil.



Pripomenul, že dôvodov zvyšovania je viac. Sú to napríklad aktuálne vládne opatrenia, zavedenie daňového bonusu, výpadok dane z príjmov i zavedenie nových legislatívnych povinností. Patria sem aj nárast koeficientu pre financovanie originálnych kompetencií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ďalej sú to podľa neho povinná valorizácia miezd i záväzkov pri odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe. "Pre infláciu a energetickú krízu budú samosprávam na fungovanie chýbať stovky miliónov eur," ukončil.