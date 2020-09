Práce na obnove bývalého mestského kúpaliska v Hriňovej pokračujú

Hriňová 17. septembra (TASR) – Práce na obnove bývalého hriňovského kúpaliska pokračujú, vybudovaná je hrubá stavba bazénov, kolektory, strojovňa a časť technológie. Areál je tiež napojený na inžinierske siete. Pracovníci osadili objekty prevádzkovej budovy a stánky s občerstvením. V súčasnosti stavajú šatne a hygienické zariadenia. Cieľom stavebných prác je rekonštrukcia areálu kúpaliska, ktorý posledných 20 rokov chátral.



„Aktuálne je k 31. augustu tohto roka preinvestovaných 342 540 eur,“ uviedol pre TASR primátor mesta Hriňová Stanislav Horník.



Ďalšími prácami sú montáž dýz a kladenie bazénových fólií. Nasledovať bude výstavba spevnených plôch, kladenie dlažby, výstavba brodítok a montáž verejného osvetlenia. „Zmluvný termín odovzdania diela je 20. február 2021,“ dodal s tým, že kúpalisko bude po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej spoločnosti.



Projekt počíta s prestavbou pôvodného plaveckého bazéna a vybudovaním troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované budú plavecký 25-metrový bazén so siedmimi dráhami, relaxačný a detský bazén. Chýbať nebudú vodné atrakcie. Bazény prerábajú vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. Kapacitu kúpaliska projektovali na 636 ľudí. „Je určená ako štvornásobok kapacity vodnej plochy bazénov,“ zhrnul Horník.



Celková hodnota podľa zmluvy o dielo je 706 800 eur. „Na financovanie prestavby kúpaliska mesto využíva zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a investičný úver, ktorý sme schválili na mestskom zastupiteľstve v apríli tohto roka,“ poznamenal primátor a doplnil, že časť nákladov na výstavbu športovísk v areáli kúpaliska chce samospráva prefinancovať zo zdrojov programu rozvoja vidieka.



„V júni tohto roka dalo mesto žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu hygienického uzla v rámci výzvy podpredsedu vlády pre projekty zamerané na podporu regionálneho rozvoja,“ doplnil šéf Hriňovej.



S prestavbou kúpaliska začalo mesto v auguste v roku 2018. Od ukončenia prevádzky v roku 1999 už kúpalisko neotvorili.



„Pôvodný stav kúpaliska bol veľmi nepriaznivý. Bazén zostal v dezolátnom stave, dno a steny boli popraskané, steny bazénov sa odtrhli. Ostatné vybavenie kúpaliska odniesli neželaní návštevníci areálu a o zvyšok sa postarala príroda,“ spomenul primátor s tým, že dezolátny stav areálu roky nebol dobrou vizitkou mesta. Ako dodal, obnova kúpaliska dlhodobo bola a dodnes je jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová.