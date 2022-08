Hriňová pre sucho pociťuje úbytok zásob lokálnych zdrojov vody

Hriňová 12. augusta (TASR) – Mesto Hriňová dlhodobo negatívne pociťuje obdobie sucha a radikálny úbytok zásob lokálnych zdrojov vody. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Stanislav Horník.



Pripomenul, že extrémne prejavy počasia majú nepriaznivý vplyv nielen na krajinu, ale aj na človeka. "V posledných týždňoch sme začali s núdzovým zásobovaním občanov, ktorým voda chýba," spomenul. Dodal, že samospráva investuje do zabezpečenia dostatku kvalitnej vody v gravitačných vodovodoch na hriňovských lazoch. "Tie sú dielom našich predkov, v minulosti im však nebola venovaná dostatočná pozornosť," podotkol.



Doplnil, že v spolupráci so súkromnými vlastníkmi a aj miestnymi gazdami sa ukazuje ako nevyhnutné zlepšiť distribúciu vody a vlhkostný režim v krajine. Malo by to byť postupným obnovovaním rozsiahleho systému odrážok. Obnovou týchto prvkov prirodzenej akumulácie vody tak budú vedieť prispievať ku priaznivým zmenám vo výdatnosti vodných zdrojov, tiež k zvýšeniu bilančných podielov vody v krajine a napokon aj k zmenám klimatických procesov. Informoval, že v čase nadmerných zrážok odrážky slúžia na zachytávanie, rozptyl a retenciu vody. "Na tieto opatrenia by sme uvítali aj možnosť čerpania externých finančných prostriedkov prostredníctvom grantových a dotačných schém," poznamenal.



Primátor skonštatoval, že udržaním typických hriňovských lazov zostane zabezpečená aj diverzita krajiny. Tradičné terasové políčka, orba po vrstevnici a stromoradia sú podľa neho praktickou ukážkou zabezpečenia ochrany a stabilizácie krajiny. "Už naši predkovia takto dokázali zmierniť sklon svahu, znížiť veľkosť a rýchlosť povrchového odtoku a následne brániť eróznej činnosti vody a odnosu pôdy," zdôraznil.



Podľa jeho slov je udržiavaná poľnohospodárska kultúra lazov prevenciou proti požiarom. "Naopak, zanedbané časti krajiny predstavujú veľké riziko požiarov," uviedol s tým, že odvodnenie nespevnených komunikácií a poľných ciest nielen predlžuje ich životnosť, ale "prispieva tiež k zachytávaniu a odvádzaniu vody z povrchu ciest a z priľahlých svahov a jej následnému rozptýleniu v krajine."