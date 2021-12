Hriňovej bude pri údržbe cesty k turistickým cieľom nápomocný aj kraj

Hriňová 4. decembra (TASR) – Pri údržbe cesty medzi Detvou a Hriňovou, ktorá vedie cez Hriňovské lazy k turistickým cieľom, bude pomáhať aj Banskobystrický samosprávny kraj. Prispievať však nebude finančne, bude to uskutočnením dohodnutých údržbových prác. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Ako dodala, v rámci zimnej údržby sa budú vykonávať najmä činnosti ako posyp a odstraňovanie snehu pluhovaním a čistenie cesty po zimnej údržbe. "Počas letnej údržby cesty pôjde najmä o údržbu vozoviek, upratovaní priekop a kosení priľahlých častí cesty," podotkla.



Celý úsek cesty má dĺžku viac ako 11 kilometrov a vedie k turistickým cieľom Melichova skala, Malčekova skala, Raticov vrch, Poľana a Vodopád Bystrô. "Táto cesta je u nás zaradená do prvej kategórie dôležitosti. Zimná údržba sa robí pred každým autobusovým spojom," podotkol primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Podľa neho zmluva o spolupráci medzi krajom a mestami Hriňová a Detva platí od 15. novembra tohto roka. "Následne mesto Hriňová uzatvorilo zmluvu o poskytovaní vybraných výkonov zimnej údržby ciest na základe spolupráce s obcami a vlastníkmi cestných komunikácií vedúcich k turistickým cieľom s Banskobystrickou regionálnou správou ciest (BBRSC)," doplnil s tým, že BBRSC si tak objednala služby údržby v čase a rozsahu na úseku vedúcemu k turistickému cieľu vo vlastníctve Hriňovej. "Údržbu úseku cesty teda už vykoná mesto Hriňová prostredníctvom vlastných technických a personálnych kapacít," poznamenal primátor. Pripomenul tiež, že doteraz zimnú či letnú údržbu na úseku cesty cez Hriňovské lazy Zánemeckú a Skliarovo do Detvy vykonávali na vlastné náklady mestá Hriňová a Detva.