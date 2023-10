Hriňová pripomína využívanie prírodných vencov a ozdôb na cintoríne

Hriňová 30. októbra (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese sa pripravuje na dušičkové obdobie, pre čistenie a údržbu hrobových miest sú pri hlavnom mestskom cintoríne pripravené kontajnery na odpad. TASR to potvrdila Margaréta Svoreňová z oddelenia služieb mestského úradu v Hriňovej.



Verejnosti pripomína, že vence a kytice z prírodných materiálov sa dajú vyrobiť aj bez zbytočného odpadu. "Z ozdôb na cintorínoch sa väčšina nedá separovať a to hlavne z dôvodu, že jednotlivé zložky sa nedajú od seba oddeliť," objasnila. "Apelujeme preto na občanov, aby zvážili využívanie materiálov pre vznik kompostu. Ľudia by ho potom mohli využiť na zveľadenie hrobových miest," zdôraznila.



Ako ďalej uviedla, v Hriňovej naposledy cintoríny kosili koncom septembra, aby si občania mohli pripraviť hrobové miesta na Sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. "Tak ako každý rok, aj teraz budú pre návštevníkov miest posledného odpočinku pristavené mobilné toalety pri mestskom cintoríne," dodala s tým, že počas dní pracovného pokoja sú k dispozícii aj verejné toalety na Podpolianskom námestí v Hriňovej.



Poznamenala, že novinkou pre návštevníkov miesta posledného odpočinku je aj automat na náplne do kahancov. "Aj touto cestou chceme predísť vzniku zbytočného odpadu z kahancov a naviesť tak ľudí k opakovateľnému využívaniu kahancov a podpore slovenských výrobcov," podotkla. Podľa jej slov mesto v budúcom roku pripravuje rozšírenie cintorína o niekoľko desiatok miest. Bude to terénnymi úpravami v jeho južnej časti.



Na hlavnom mestskom cintoríne v Hriňovej-Nemcovke mesto spravuje 4062 hrobových miest, z toho je 38 urnových. Na Bielych Vodách ich je 184 a na Vrch Slatine 130 hrobov.