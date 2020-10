Príprava výstavby športovej ľadovej plochy v Hriňovej pokračuje

Hriňová 18. októbra (TASR) – Príprava výstavby multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v meste Hriňová v Detvianskom okrese pokračuje. Projektovú dokumentáciu má samospráva pripravenú, v súčasnosti je verejné obstarávanie. „Spodnú stavbu bude mesto financovať z návratných zdrojov poskytovaných ministerstvom financií obciam a mestám určených na vykrytie výpadku podielových daní,“ povedal pre TASR primátor Hriňovej Stanislav Horník s tým, že do konca tohto roka by mesto chcelo mať postavenú hrubú stavbu, ktorá bude pripravená na montáž technológie.



Multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu bude v priestoroch športového areálu na Lúčnej ulici. Jej rozmery budú 40 x 20 metrov a doba výstavby prvej etapy by nemala presiahnuť viac ako tri mesiace.



Súčasná plocha, ktorou je priestor zastaraného prírodného klziska bez umelého chladenia, dlhodobo nespĺňa technické ani estetické kritériá moderných štandardov. Primátor predpokladá, že pre letné športy by mohol priestor začať slúžiť budúci rok, pre zimné športy až počas zimy na prelome rokov 2021/2022.



Súčasťou dodávky k ploche je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, rolba, kontajner pre jej garážovanie, v ktorom pre ňu bude aj bojler teplej vody a elektrorozvádzač. Patrí sem tiež osvetlenie multifunkčnej plochy, hokejové bránky a mantinely na ohraničenie ihriska.



Ihrisko bude v prvej etape bez prekrytia a bude slúžiť pre zimné športy v zimnom období. V lete bude pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Plocha bude preto využiteľná pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.



Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou na výstavbu v rámci vyhlásenej výzvy k projektu „Podpora rozvoja športu“. Žiadosť schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja.



Dotácia zo štátneho rozpočtu na výstavbu sa odhaduje na 244.000 eur bez DPH. Osobitné náklady budú tvoriť podporné investície – vybudovanie podložia, elektrickej prípojky, prípojky vody a odvodu vody, ktoré zabezpečuje a financuje mesto Hriňová. „Celková suma investície by sa mohla pohybovať na úrovni 350.000 eur,“ ukončil Horník.